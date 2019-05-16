18+
21 мая 2019 г.
последняя новость: 10:46
Справедливому национализму ? да, закону об иммунитете ? нет
«Хизбалла» на грани банкротства
На развалинах еврейского прошлого
Страхи короля Иордании
ТОП-5 продуктов для женского либидо
10 фактов о смерти
Мать внебрачного сына Булдакова о романе с актером
Алла Пугачева простила племянника
Антисемитизм из-за вспышки кори
Я не верю в "кураторов"
С детьми не все в порядке, предупреждает эксперт
Для ЕС нет места на Ближнем Востоке
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:23 Австрия отказалась от участия в работе дискуссионного клуба "Валдай"
08:12 Президент Украины обнародовал декларацию о доходах
05:17 Жертвами взрыва на подмосковной АЗС стали три человека
04:35 В Домодедово пьяного авиадебошира доставили в полицию на кресле-каталке
01:31 В Германии арестован лидер российской арт-группы "Война" Олег Воротников
00:40 Россиянин погиб во время катания на лодке в Финляндии
21:13 В Чикаго в синагогу брошена бутылка с "коктейлем Молотова"
19:41 Президент Украины обнародовал декларацию о доходах
19:01 Эйфелева башня эвакуирована из-за таинственного альпиниста
18:48 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен подать в отставку
Загрузка...
В мире

Трамп объявит об отмене лотереи Green Card

время публикации: 16 мая 2019 г., 09:07 | последнее обновление: 16 мая 2019 г., 09:16 блог версия для печати фото
Трамп объявит об отмене лотереи Green Card
Трамп объявит об отмене лотереи Green Card
Трамп объявит об отмене лотереи Green Card

Президент США Дональд Трамп представит в четверг, 16 мая, программу по изменению иммиграционной политики, подготовленную по инициативе его советников Джареда Кушнера, Стивена Миллера и Кевина Хаста.

Система приема иммигрантов, до сих пор базировавшаяся в основном на воссоединении семей, будет изменена таким образом, чтобы отдать преимущество владеющим английским языком, образованным и имеющим предложение о работе.

Кроме того, реформа предусматривает полную отмену лотереи права на статус постоянного жителя, известной как Green Card.

Согласно американским СМИ, планируется оставить количество принимаемых иммигрантов на уровне 1,1 млн человек в год. Однако доля иммиграции в рамках воссоединения семей сократится до трети от этого количества. Освободившаяся квота будет отдана специалистам, которые смогут эмигрировать в США вместе с семьями.

Напомним, что отменить лотерею Green Card Трамп обещал еще в ноябре 2017 года, когда выяснилось, что 29-летний Сейфулло (Сейфулла) Саипов, совершивший теракт в Нью-Йорке 31 октября того года, приехал в США по программе Diversity Visa Program – розыгрыша виз, дающих право на получение статуса постоянного жителя США.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 1 ноября 2017 г.
Дональд Трамп объявил о намерении отменить лотерею Green Card





  Rating@Mail.ru  
Вторник, 21 мая 2019 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2019