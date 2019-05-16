Трамп объявит об отмене лотереи Green Card

Президент США Дональд Трамп представит в четверг, 16 мая, программу по изменению иммиграционной политики, подготовленную по инициативе его советников Джареда Кушнера, Стивена Миллера и Кевина Хаста.

Система приема иммигрантов, до сих пор базировавшаяся в основном на воссоединении семей, будет изменена таким образом, чтобы отдать преимущество владеющим английским языком, образованным и имеющим предложение о работе.

Кроме того, реформа предусматривает полную отмену лотереи права на статус постоянного жителя, известной как Green Card.

Согласно американским СМИ, планируется оставить количество принимаемых иммигрантов на уровне 1,1 млн человек в год. Однако доля иммиграции в рамках воссоединения семей сократится до трети от этого количества. Освободившаяся квота будет отдана специалистам, которые смогут эмигрировать в США вместе с семьями.

Напомним, что отменить лотерею Green Card Трамп обещал еще в ноябре 2017 года, когда выяснилось, что 29-летний Сейфулло (Сейфулла) Саипов, совершивший теракт в Нью-Йорке 31 октября того года, приехал в США по программе Diversity Visa Program – розыгрыша виз, дающих право на получение статуса постоянного жителя США.