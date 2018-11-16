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В мире

Пожары в Калифорнии: более 60 погибших, свыше 600 пропавших без вести

время публикации: 08:21 | последнее обновление: 08:31 блог версия для печати фото
Парадайс, Калифорния. 14 ноября 2018 года
Парадайс, Калифорния. 14 ноября 2018 года
Парадайс, Калифорния. 14 ноября 2018 года

По состоянию на 16 ноября, шериф округа Бьютт (северная Калифорния) подтверждает гибель не менее 63 человек в результате самых сильных в истории штата лесных пожаров "Camp". 631 человек считается пропавшим без вести, этот список резко вырос за последние сутки и продолжает расти.

Лесной пожар уничтожил городок Парадайс в Калифорнии. Фоторепортаж

Огнем были уничтожены почти 12 тысяч построек: в их числе примерно 9.700 жилых домов, а также общественных зданий, магазинов и др.

В округе Бьютт выгорело более 57 тысяч гектаров леса и кустарника. Городок Парадайс (с населением около 26 тысяч человек) почти полностью был уничтожен в результате лесного пожара.

Из опасной зоны эвакуированы сотни тысяч граждан.

Израильская радиостанция "Кан Бет" отмечает, что в районе пожаров проживают сотни людей с израильским гражданством. О гибели израильтян не сообщалось.

Судя по интерактивной карте, фронт пожара распространяется на восток.

Президент США Дональд Трамп 9 ноября объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в штате Калифорния, сообщает пресс-служба Белого дома. Он распорядился предоставить федеральную помощь местным властям.

Причины пожара выясняются. По предварительным данным, к возгоранию деревьев на начальном этапе, 8 ноября, могло привести повреждение линии высоковольтных электропередач.

CNN сообщает, что еще два человека погибли в результате лесного пожара на юге Калифорнии.



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