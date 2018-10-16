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В мире

США объявили "Хизбаллу" транснациональной преступной организацией

время публикации: 07:23 | последнее обновление: 07:55 блог версия для печати фото
Боевики "Хизбаллы"
Джефф Сешнс, 15 октября 2018 года
США объявили "Хизбаллу" транснациональной преступной организацией

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс объявил о решении американских властей признать пять структур, включая ливанскую террористическую организацию "Хизбалла", транснациональными преступными организациями.

Помимо "Хизбаллы" такой статус получили сальвадорская мафиозная группировка MS-13 (Mara Salvatrucha), наркокартель "Синалоа", колумбийская группировка El Clan del Golfo и картель Jalisco Nueva Generacion, сообщает агентство Reuters.

С целью борьбы с указанными организациями будет создано новое спецподразделение, состоящее из экспертов по борьбе с наркотрафиком, терроризмом, организованной преступностью и отмыванием капитала. Кроме того, на борьбу с ними будут выделены дополнительные средства.

Подразделение будет заниматься расследованиями против отдельных лиц и сетей, поддерживающих "Хизбаллу" и другие организации из списка.

"С этим подразделением наши усилия будут более целенаправленными и более эффективными, чем когда-либо", – заявил Сешнс, пояснив, что в течение 90 дней эксперты подразделения должны будут предоставить ему конкретные рекомендации по преследованию данных группировок, "чтобы убрать их с наших улиц".

Напомним, что 13 октября сенат США одобрил два законопроекта, направленных против ливанской террористической организации "Хизбалла". Один из них – об использовании гражданских лиц в качестве "живых щитов" – осуждает не только "Хизбаллу", но и ХАМАС, систематически использующий мирных жителей в качестве прикрытия для террористов. Второй законопроект налагает санкции не только на государственные структуры, финансирующие боевое крыло террористической организации "Хизбалла", но также на компании и физические лица, способствующие привлечению средств для "Хизбаллы".

В начале октября Сенат США утвердил инициированные сенаторами Марко Рубио (Республиканская партия) и Джин Шахин (Демократическая партия) поправки к закону, предусматривающие ужесточение экономических санкций против ливанской террористической организации "Хизбалла". Новые санкции направлены против физических и юридических лиц, оказывающих помощь в мобилизации средств для "Хизбаллы", включая поддержку принадлежащих ей СМИ, а также против правительственных структур и организаций, прямо или косвенно оказывающих финансовую или материальную поддержку "Хизбалле".

Ливанская шиитская "Партия Аллаха" ("Хизбалла") была объявлена Государственным департаментом США террористической организацией в 1995 году. Это решение было принято по результатам расследований ряда нападений на американцев в Ливане в 80-х годах, в частности взрывов в посольстве США в Бейруте в апреле 1983-го и в казарме морской пехоты США в октябре 1983-го, жертвами которых стали 258 американцев. Кроме того, Вашингтон принял во внимание результаты расследования терактов в посольстве Израиля в Буэнос-Айресе в марте 1992-го и в Еврейском культурном центре в Буэнос-Айресе в июле 1994-го, жертвами которых стали 115 человек.

Признание американцами "Хизбаллы" транснациональной преступной организацией позволит усилить борьбу против ливанских террористов во всем мире.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 13 октября 2018 г.
Сенат США одобрил два законопроекта, направленных против "Хизбаллы" и ХАМАСа
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 28 мая 2018 г.
"Аль-Иттихад": $250 млн Насраллы и дети сирийских беженцев на плантациях конопли
// NEWSru.co.il // В мире // 9 апреля 2018 г.
Опубликованы данные отчета о преступной деятельности "Хизбаллы" в Колумбии
// NEWSru.co.il // В мире // 6 февраля 2018 г.
США и Аргентина договорились о совместной борьбе с ливанской "Хизбаллой"





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