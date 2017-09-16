16 сентября 2017 г.
последняя новость: 12:11
На пляж выбросило тварь с зубами
"Жди меня" не выйдет в эфир
Наука предсказывать будущее
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:28 Жертвами теракта могли стать дети. Подробности о взрыве в лондонском метро
09:26 В результате перестрелки в центре Берлина один человек погиб, трое ранены
09:01 В Нью-Йорке мужчина напал на двух евреек, приняв их за мусульманок
07:50 Журналист Financial Times погиб на Шри-Ланке в результате нападения крокодила
06:55 Жертвами пожара в спортивном лагере "Виктория" в Одессе стали трое детей
22:51 "Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в лондонском метро
22:28 Мужчина, узнав, что жена намерена покончить с собой, ушел из жизни вместе с ней
21:48 Консульство Израиля в Нью-Йорке закрылось из-за конверта с белым порошком
20:53 Число пострадавших в лондонском теракте возросло до 29 человек
20:22 На координатора московского штаба Навального совершено нападение
В мире

В Нью-Йорке мужчина напал на двух евреек, приняв их за мусульманок

время публикации: 09:01 | последнее обновление: 09:17 блог версия для печати фото
В Нью-Йорке мужчина напал на двух евреек, приняв их за мусульманок
В Нью-Йорке мужчина напал на двух евреек, приняв их за мусульманок
В Нью-Йорке мужчина напал на двух евреек, приняв их за мусульманок

В конце минувшей недели в Нью-Йорке, в районе Квинса, 40-летний мужчина (New York Daily news сообщает его имя – Диметриус Зиас) напал на двух ультраортодоксальных евреек, 57-летнюю мать и 37-летнюю дочь, приняв их за мусульманок.

Мужчина набросился на старшую из женщин и ударил ее, а когда она попыталась успокоить его, то толкнул ее дочь. При этом нападавший, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, кричал: "Убирайтесь из моей страны, грязные мусульманки!".

Затем на место происшествия подоспела полиция, задержав мужчину, имя которого известно правоохранительным органам, так как он был неоднократно судим. В настоящее время ему предъявлены обвинения в преступлении на почве национальной ненависти.

Он выпущен под залог в размере 50 тысяч долларов. По мнению самих женщин, нападавшего ввели в заблуждение их головные уборы, из-за которых он и принял их за мусульманок.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 30 июля 2017 г.
Американские студенты, поджигавшие синагоги, приговорены к 35 годам тюрьмы
// NEWSru.co.il // В мире // 11 июля 2017 г.
Еврейский квартал Бруклина изуродован свастиками: полиция ищет преступника
// NEWSru.co.il // В мире // 6 июля 2017 г.
New York Post: героин проник в хасидскую общину США
// NEWSru.co.il // В мире // 3 июля 2017 г.
В Нью-Джерси осквернили мемориал жертвам Холокоста
// NEWSru.co.il // В мире // 2 июля 2017 г.
Подросток изрисовал здания еврейского лагеря антисемитскими граффити







  Rating@Mail.ru  
Суббота, 16 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017