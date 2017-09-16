В Нью-Йорке мужчина напал на двух евреек, приняв их за мусульманок

В конце минувшей недели в Нью-Йорке, в районе Квинса, 40-летний мужчина (New York Daily news сообщает его имя – Диметриус Зиас) напал на двух ультраортодоксальных евреек, 57-летнюю мать и 37-летнюю дочь, приняв их за мусульманок.

Мужчина набросился на старшую из женщин и ударил ее, а когда она попыталась успокоить его, то толкнул ее дочь. При этом нападавший, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, кричал: "Убирайтесь из моей страны, грязные мусульманки!".

Затем на место происшествия подоспела полиция, задержав мужчину, имя которого известно правоохранительным органам, так как он был неоднократно судим. В настоящее время ему предъявлены обвинения в преступлении на почве национальной ненависти.

Он выпущен под залог в размере 50 тысяч долларов. По мнению самих женщин, нападавшего ввели в заблуждение их головные уборы, из-за которых он и принял их за мусульманок.





