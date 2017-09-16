Жертвами теракта могли стать дети. Подробности о взрыве в лондонском метро

В субботу, 16 сентября, вооруженная полиция заполнила лондонские улицы, поскольку уровень террористической угрозы в столице Великобритании повышен до максимального. В ближайшие часы сотрудников полиции, охраняющих ключевые объекты, заменят военнослужащие, сообщает Daily Mail.

Напомним, накануне в поезде метро на станции "Парсонс Грин", расположенной на юго-западе Лондона, прогремел взрыв. На станции и в поезде началась паника. Спустя несколько часов после взрыва власти Лондона объявили, что речь идет о теракте. В результате взрыва пострадали 29 человек.

Большинство из них получили ожоги лица, рук и ног, некоторые пострадали в давке, возникшей, когда люди поняли, что произошел теракт.

Причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство, помещенное в белое пластиковое ведро и оставленное в вагоне. Взрывное устройство, сделанное весьма примитивно, тем не менее, было снабжено часовым механизмом – это означает, что террорист, оставивший его в вагоне, скорее всего, успел выйти на предыдущей станции.

По мнению экспертов, оно было рассчитано на мощный взрыв, однако в последний момент произошел сбой, в результате чего взрыв оказался гораздо более слабым, чем это планировалось террористами.

Также следствие полагает, что станция метро "Парсонс Грин" была выбрана злоумышленниками неслучайно. В эти часы поезд, проходящий по этой ветке метро, заполнен школьниками, так как в районе расположены три государственные средние школы: Fulham Boys, The London Oratory и Lady Margaret Hall, а также ряд частных учебных заведений.

Скотленд-Ярд сообщил, что ему удалось добиться значительного прогресса в поисках подозреваемого в осуществлении теракта, однако никаких подробностей об этом пока не обнародовано.

Известно, что камеры видеонаблюдения запечатлели мужчину, установившего в вагоне поезда взрывное устройство, а полиции удалось установить его личность, однако никаких арестов пока не произведено.

Напомним, накануне "Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в лондонском метро.





