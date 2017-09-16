16 сентября 2017 г.
последняя новость: 11:11
На пляж выбросило тварь с зубами
"Жди меня" не выйдет в эфир
Наука предсказывать будущее
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:28 Жертвами теракта могли стать дети. Подробности о взрыве в лондонском метро
09:26 В результате перестрелки в центре Берлина один человек погиб, трое ранены
09:01 В Нью-Йорке мужчина напал на двух евреек, приняв их за мусульманок
07:50 Журналист Financial Times погиб на Шри-Ланке в результате нападения крокодила
06:55 Жертвами пожара в спортивном лагере "Виктория" в Одессе стали трое детей
22:51 "Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в лондонском метро
22:28 Мужчина, узнав, что жена намерена покончить с собой, ушел из жизни вместе с ней
21:48 Консульство Израиля в Нью-Йорке закрылось из-за конверта с белым порошком
20:53 Число пострадавших в лондонском теракте возросло до 29 человек
20:22 На координатора московского штаба Навального совершено нападение
В мире

Жертвами теракта могли стать дети. Подробности о взрыве в лондонском метро

время публикации: 10:28 | последнее обновление: 10:48 блог версия для печати фото
Жертвами террористов могли стать дети. Подробности о взрыве в лондонском метро
Жертвами террористов могли стать дети. Подробности о взрыве в лондонском метро
Жертвами террористов могли стать дети. Подробности о взрыве в лондонском метро

В субботу, 16 сентября, вооруженная полиция заполнила лондонские улицы, поскольку уровень террористической угрозы в столице Великобритании повышен до максимального. В ближайшие часы сотрудников полиции, охраняющих ключевые объекты, заменят военнослужащие, сообщает Daily Mail.

Напомним, накануне в поезде метро на станции "Парсонс Грин", расположенной на юго-западе Лондона, прогремел взрыв. На станции и в поезде началась паника. Спустя несколько часов после взрыва власти Лондона объявили, что речь идет о теракте. В результате взрыва пострадали 29 человек.

Большинство из них получили ожоги лица, рук и ног, некоторые пострадали в давке, возникшей, когда люди поняли, что произошел теракт.

Причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство, помещенное в белое пластиковое ведро и оставленное в вагоне. Взрывное устройство, сделанное весьма примитивно, тем не менее, было снабжено часовым механизмом – это означает, что террорист, оставивший его в вагоне, скорее всего, успел выйти на предыдущей станции.

По мнению экспертов, оно было рассчитано на мощный взрыв, однако в последний момент произошел сбой, в результате чего взрыв оказался гораздо более слабым, чем это планировалось террористами.

Также следствие полагает, что станция метро "Парсонс Грин" была выбрана злоумышленниками неслучайно. В эти часы поезд, проходящий по этой ветке метро, заполнен школьниками, так как в районе расположены три государственные средние школы: Fulham Boys, The London Oratory и Lady Margaret Hall, а также ряд частных учебных заведений.

Скотленд-Ярд сообщил, что ему удалось добиться значительного прогресса в поисках подозреваемого в осуществлении теракта, однако никаких подробностей об этом пока не обнародовано.

Известно, что камеры видеонаблюдения запечатлели мужчину, установившего в вагоне поезда взрывное устройство, а полиции удалось установить его личность, однако никаких арестов пока не произведено.

Напомним, накануне "Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в лондонском метро.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 15 сентября 2017 г.
"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в лондонском метро
// NEWSru.co.il // В мире // 15 сентября 2017 г.
Число пострадавших в лондонском теракте возросло до 29 человек
// NEWSru.co.il // В мире // 15 сентября 2017 г.
Теракт в лондонском метро; десятки пострадавших
// NEWSru.co.il // В мире // 15 сентября 2017 г.
Тереза Мэй проведет экстренное совещание в связи со взрывом в метро Лондона
// NEWSru.co.il // В мире // 15 сентября 2017 г.
Взрыв в лондонском метро, есть пострадавшие







  Rating@Mail.ru  
Суббота, 16 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017