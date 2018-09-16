Посол ООП изгнан из США: его счета заморожены, а кредитка аннулирована

Хусам Зомлот, глава палестинской дипломатической миссии в Вашингтоне, получил уведомление о закрытии вида на жительство в США самого посла и его семьи. Об этом сообщает в воскресенье, 16 сентября, новостной портал Walla со ссылкой на панарабский спутниковый телеканал "Аль-Маядин".

Указанный источник также отмечает, что банковские счета палестинского посла заморожены, а его кредитная карта аннулирована.

13 сентября Зомлот опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter обращение к "американскому народу", в котором назвал решение о закрытии представительство ООП в Вашингтоне палестинский дипломат "актом мести", отметив, что представляемая им структура поставлена перед выбором: испортить отношения в Вашингтоном или же лишиться своих прав в качестве нации.

Напомним, что на прошлой неделе Госдепартамент США официально объявил о закрытии офиса Организации Освобождения Палестины (ООП) в Вашингтоне. Пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт подчеркнула: цель этого шага – вынудить палестинцев возобновить мирные переговоры с Израилем.

К принятию этого решения американские власти подтолкнули угрозы палестинского руководства подать иск в Гаагский трибунал, обвинив Израиль в военных преступлениях.

"Соединенные Штаты по-прежнему считают, что прямые переговоры между двумя сторонами являются единственным способом продвижения вперед. Мы не отступим и продолжим прилагать усилия для достижения прочного и всеобъемлющего мира", – говорится в заявлении Госдепа.

Генеральный секретарь исполнительного комитета ООП Саиб Арикат назвал решение администрации Трампа "опасной эскалацией", заявив: "Мы не уступим угрозам и запугиванию со стороны США".