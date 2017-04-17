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В мире

Задержан еще один подозреваемый в причастности к теракту в Петербурге

время публикации: 18:06 | последнее обновление: 18:06 блог версия для печати фото
Задержан еще один подозреваемый в причастности к теракту в Петербурге

В понедельник, 17 апреля, ФСБ России сообщило о задержании 27-летнего уроженца Центральной Азии по подозрению в причастности к теракту в метро Петербурга.

ТАСС сообщает имя задержанного. Это Аброр Азимов. Следствие предполагает, что он был одним из организаторов теракта.

В Центре общественных связей ФСБ информационному агентству сообщили, что подозреваемый был задержан в Одинцовском районе Московской области. Следствие полагает, что он осуществлял подготовку террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

Трагедия в Санкт-Петербурге произошла 3 апреля, около 14:30 на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт". Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Федеральные и региональные российские СМИ сообщали, что на этом взрывном устройстве были найдены генетические следы Джалилова.

В результате взрыва погибли 14 человек и еще около 50 пострадавших были госпитализированы. В числе раненых есть граждане России, Беларуси, Казахстана и Узбекистана. По факту взрыва в метро Санкт-Петербурга Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 205 УК России (террористический акт).

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