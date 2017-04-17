Германия призвала Эрдогана к уважительному диалогу с политическими оппонентами

В понедельник, 17 апреля, официальный Берлин распространил заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель и главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля, в котором содержится призыв к руководству Турции поддерживать "уважительный диалог" со всеми политическими силами в стране после прошедшего референдума.

В заявлении германских властей также сказано, что Берлин намерен обсудить с Анкарой итоги и последствия референдума как на двустороннем, так и на общеевропейском уровне.

При этом отмечается, что ранее власти Германии выражали серьезную озабоченность по поводу планирующихся в Турции реформ.

Накануне вечером президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о победе на референдуме по вопросу о конституционной реформе, предусматривающей введение президентского правления. Оппозиция заявляла о многочисленных фальсификациях, а 17 апреля призвала отменить итоги референдума.

По предварительным данным, разрыв между сторонниками и противниками конституционной реформы составил около 2%. За реформу проголосовали немногим более 51% избирателей, против – примерно 49%.

Против реформ Эрдогана проголосовали столица – Анкара, крупнейший город страны Стамбул, провинции, расположенные на побережье Эгейского моря, включая третий город Турции – Измир, а также турецкий Курдистан.

Следует отметить, что Эрдоган впервые проиграл выборы в Стамбуле – с избрания мэром этого города он начал свою политическую карьеру. За неделю до референдума он выступал здесь перед миллионами своих сторонников.

Пакет изменений в 18 статей конституции Турции предполагает, что президент становится главой государственной системы, он будет наделен полномочиями по назначению вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников. Должность премьер-министра будет упразднена. Решения по созданию, расформированию, полномочиям, обязанностям и структуре министерств будут определяться в соответствии с указами президента. Право на объявление режима чрезвычайного положения получит президент, утверждать решение главы государства по режиму ЧП будет парламент. Глава государства сможет издавать и другие имеющие силу закона указы, которые будут вступать в силу без предварительного одобрения парламента, но они могут быть аннулированы, если законодатели в дальнейшем их отклонят. Президент сможет не покидать ряды своей политической партии, как это предусмотрено ныне действующей конституцией. Увеличивается число депутатов парламента – c 550 до 600. Возрастной порог для кандидатов на выборные посты снижается с 25 до 18 лет. Отменятся практика перевыборов, вводится система "запасных" депутатов. Решения о проведении повторных выборов смогут принимать как парламент, так и президент. Выборы в органы законодательной и исполнительной властей будут проводиться в один день. Парламент и президент будут избираться на пять лет, при этом глава государства сможет занимать свой пост не более двух сроков подряд.

Предложенные Эрдоганом реформы означают отказ от значительной части республиканских ценностей, связанных с именем отца современной Турции Мустафы Кемаля Ататюрка.