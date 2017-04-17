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В мире

Убийство в Кливленде транслировалось в соцсети Facebook

время публикации: 08:10 | последнее обновление: 08:16 блог версия для печати фото
Стив Стивенс - подозреваемый в убийстве Роберта Гудвина

Полиция штата Огайо ведет розыск 37-летнего Стива Стивенса – темнокожего, крупного телосложения, подозреваемого в убийстве 74-летнего Роберта Гудвина-старшего. Преступник может быть вооружен и очень опасен.

Особое внимание к этому преступлению за пределами штата было привлечено в связи с сообщениями СМИ о том, что Стивенс вел прямую трансляцию убийства Гудвина в социальной сети Facebook. Однако администрация Facebook позже опровергла эти сведения, заявив, что убийца записал видео убийства, а потом опубликовал его в соцсети. В настоящее время это видео удалено.

Полиция сообщает, что Гудвин был застрелен днем, на северо-востоке Кливленда.

Стив Стивенс писал в Facebook, что убивал и других людей. Но полиция пока не нашла подтверждений этой информации.



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