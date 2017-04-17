После ошибки деда в посольстве США 3-месячного мальчика "допросили" как террориста

Трехмесячный Харви Кеньон-Кэйрнс был вызван на допрос в посольство США в Лондоне после того, как его 62-летний дед Пол Кеньон допустил досадную ошибку при заполнении анкеты ребенка на получение американской визы, ответив "да" на вопрос: "Имеете ли вы отношение к террористической деятельности, шпионажу, саботажу или геноциду?"

Как пишет британское издание The Guardian, эта ошибка обошлась семье Кеньонов в 3 тысячи фунтов стерлингов, кроме того она потребовала примерно 10-часовой поездки в Лондон и обратно в Пойнтон (Восточный Чешир), где проживает эта семья.

Семейство Кеньонов собиралось лететь на свою виллу во Флориде, маленького Харви они брали с собой впервые. Из-за допущенной ошибки не удалось получить визу на ребенка вовремя.

Как рассказывает Пол Кеньон, на "допросе" в посольстве Харви вел себя как золотой ребенок и ни разу не заплакал. Дедушка заверил журналистов, что малыш никогда не занимался геноцидом или шпионажем, хотя и изгадил немало подгузников – в посольстве США от подобных шуток он воздержался, отметив отсутствие чувства юмора у сотрудников, проводивших "допрос".

В итоге, вся семья смогла собраться на вилле во Флориде с некоторым опозданием: Пол с женой и старшей внучкой вылетели первыми, а Харви с родителями прилетели на несколько дней позже.

Пол Кеньон говорит, что был обескуражен нежеланием сотрудников американского посольства согласиться с тем, что произошла досадная ошибка, и оценить комичность ситуации.