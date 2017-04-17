17 апреля 2017 г.
последняя новость: 09:32
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
08:10 Убийство в Кливленде транслировалось в соцсети Facebook
07:39 После ошибки деда в посольстве США 3-месячного мальчика "допросили" как террориста
06:52 В Нью-Йорке ограблена синагога, жестоко избит сторож
22:13 Кадыров о расследовании "Новой газеты": "Попытка очернить наше общество"
21:52 Вьетнамские аграрии взяли в заложники более 30 полицейских
21:31 Советник Белого дома Макмастер: "Пришло время жестко поговорить с Россией"
19:51 Шевчук обратился к чеченскому министру: "Новая газета" борется за конституционные права"
19:29 Делегация США прибыла в Афганистан: Герберт Макмастер встретился с президентом страны
17:05 Белый дом: в отношении КНДР возможны все варианты действий
16:08 Администрация Трампа проводит отбор кандидатов на пост борца с антисемитизмом
В мире

После ошибки деда в посольстве США 3-месячного мальчика "допросили" как террориста

время публикации: 07:39 | последнее обновление: 07:47 блог версия для печати фото
После ошибки деда в посольстве США 3-месячного мальчика "допросили" как террориста

Трехмесячный Харви Кеньон-Кэйрнс был вызван на допрос в посольство США в Лондоне после того, как его 62-летний дед Пол Кеньон допустил досадную ошибку при заполнении анкеты ребенка на получение американской визы, ответив "да" на вопрос: "Имеете ли вы отношение к террористической деятельности, шпионажу, саботажу или геноциду?"

Как пишет британское издание The Guardian, эта ошибка обошлась семье Кеньонов в 3 тысячи фунтов стерлингов, кроме того она потребовала примерно 10-часовой поездки в Лондон и обратно в Пойнтон (Восточный Чешир), где проживает эта семья.

Семейство Кеньонов собиралось лететь на свою виллу во Флориде, маленького Харви они брали с собой впервые. Из-за допущенной ошибки не удалось получить визу на ребенка вовремя.

Как рассказывает Пол Кеньон, на "допросе" в посольстве Харви вел себя как золотой ребенок и ни разу не заплакал. Дедушка заверил журналистов, что малыш никогда не занимался геноцидом или шпионажем, хотя и изгадил немало подгузников – в посольстве США от подобных шуток он воздержался, отметив отсутствие чувства юмора у сотрудников, проводивших "допрос".

В итоге, вся семья смогла собраться на вилле во Флориде с некоторым опозданием: Пол с женой и старшей внучкой вылетели первыми, а Харви с родителями прилетели на несколько дней позже.

Пол Кеньон говорит, что был обескуражен нежеланием сотрудников американского посольства согласиться с тем, что произошла досадная ошибка, и оценить комичность ситуации.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 17 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017