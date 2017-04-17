Северная Корея предупредила, что из-за США ядерная война может начаться в любой момент

Постоянный представитель Северной Кореи при ООН Ким Ин Рен обвинил США в нагнетании обстановки вокруг Корейского полуострова и создании "опасной ситуации, при которой ядерная война может начаться в любой момент".

Телеканал ABC News передал, что это заявление было сделано на пресс-конференции в Нью-Йорке, посвященной текущей ситуации и ядерным испытаниям, которые состоялись в КНДР в ночь на воскресенье. Ким Ин Рен заявил: "Если Соединенные Штаты сделали выбор в пользу военных действий, то Северная Корея готова к любому выбранному США сценарию".

По словам постпреда КНДР, из-за безрассудных действий США с увеличением и модернизацией ядерных сил, в мире возрастает нестабильность и опасность ядерной войны. Он также осудил США и Южную Корею за проведение беспрецедентных по масштабу военных учений.

Накануне, 16 апреля, генерал-лейтенант Герберт Макмастер, советник по национальной безопасности президента США, в интервью программе This Week на телеканале АВС заявил, что Белый дом не исключает ни одного из возможных сценариев для того, что остановить ядерную программу Северной Кореи.