В Португалии легкий самолет упал рядом с супермаркетом: не менее четырех погибших

Небольшой самолет, на борту которого вместе с пилотом находились еще три пассажира, рухнул в пригороде столицы Португалии.

Самолет упал на складские помещения супермаркета. Свидетели этого происшествия сообщают, что были слышны взрывы, а затем на парковке загорелись несколько автомобилей.

Сайт Visão со ссылкой на источник в Управлении по расследованию чрезвычайных происшествий на воздушном и железнодорожном транспорте сообщает, что в результате крушения погиб пилот и трое его пассажиров.

Информация уточняется.