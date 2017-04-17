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В мире

В Португалии легкий самолет упал рядом с супермаркетом: не менее четырех погибших

время публикации: 15:48 | последнее обновление: 16:26 блог версия для печати фото
В Португалии легкий самолет упал рядом с супермаркетом

Небольшой самолет, на борту которого вместе с пилотом находились еще три пассажира, рухнул в пригороде столицы Португалии.

Самолет упал на складские помещения супермаркета. Свидетели этого происшествия сообщают, что были слышны взрывы, а затем на парковке загорелись несколько автомобилей.

Сайт Visão со ссылкой на источник в Управлении по расследованию чрезвычайных происшествий на воздушном и железнодорожном транспорте сообщает, что в результате крушения погиб пилот и трое его пассажиров.

Информация уточняется.

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