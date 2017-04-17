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В мире

В Нью-Йорке ограблена синагога, жестоко избит сторож

время публикации: 06:52 | последнее обновление: 06:52 блог версия для печати фото
В Нью-Йорке ограблена синагога, жестоко избит сторож

В минувшее воскресенье, 16 апреля, в Бруклине (Нью-Йорк) была ограблена синагога хабадников "Бейт Менахем Мендель", сообщает New York Daily News.

В публикации сказано, что двое преступников рано утром пробрались в синагогу через окно первого этажа, нашли на третьем этаже сторожа, жестоко избили его, требуя денег, и похитили 300 долларов наличными, кредитные карты, ноутбук и мобильный телефон.

Кроме того, грабители украли деньги из благотворительной кассы.

О задержании преступников пока не сообщалось. Администрация синагоги объявила о премии в размере 1000 долларов, за информацию, которая поможет поймать грабителей.

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