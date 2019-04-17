18+
17 апреля 2019 г.
последняя новость: 10:52
Пожар в соборе ? не худшее из того, что творится во Франции
Ганцу рекомендуют политическое самоубийство
Что важнее для Трампа — «сделка века» или удар по Ирану?
Система здравоохранения: планы и реальность
Миф о здоровом питании
Определен признак скорой смерти
Испанский чесночный суп Sopa de Ajo
Галкин рассказал о начале романа с Пугачевой
Есть ли в Израиле "русская община"?
Израиль уличили в планировании переворота в Судане
Сэр Мозес Монтефиоре: Силой доброго имени
Восстановить еврейский суверенитет
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
08:16 Прокурор Парижа: сотрудники Нотр-Дам 23 минуты после сигнала тревоги не вызывали пожарных
08:09 Госдеп США опубликовал карту Израиля с Голанскими высотами
07:30 Столица Ливии подверглась ракетному обстрелу, есть жертвы
07:02 Замминистра связи Эквадора: Израиль помогает нам отражать хакерские атаки
04:37 В Подмосковье обнаружен прикованный к дереву труп
04:03 Самолет упал на жилой дом в Чили, погибли шесть человек
03:32 Жительница Чувашии убила изнасиловавшего ее мужчину
01:58 Надежда Савченко намерена баллотироваться на выборах в Верховную Раду
01:21 Украина подала иск против России в Международный трибунал ООН по морскому праву
21:26 Может ли игра Assassin's Creed Unity помочь в реставрации собора Парижской Богоматери? Комментарии
Загрузка...
В мире

Госдеп США опубликовал карту Израиля с Голанскими высотами

время публикации: 08:09 | последнее обновление: 09:11 блог версия для печати фото
Карта Израиля, опубликованная Госдепом США 16 апреля 2019 года
Брайан Хук
Биньямин Нетаниягу и Дональд Трамп

Государственный департамент США опубликовал новую карту Израиля, учитывающую указ президента США Дональда Трампа о признании аннексии Израилем Голанских высот.

Одним из первых изображением новой карты поделился в своем микроблоге в социальной сети Twitter спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт.

До сих пор на всех картах Госдепа Голанские высоты обозначались как территория, оккупированная Израилем, однако еще в начале апреля высокопоставленный представитель Госдепа Брайан Хук сообщил, что после указа Трампа в карты будут внесены соответствующие изменения.

Напомним, что 25 марта 2019 года в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу. После переговоров, состоявшихся в Овальном кабинете, лидеры двух стран выступили с совместным заявлением.

Дональд Трамп сказал, что США признают право Израиля на самозащиту. Он также отметил, что он сегодня делает еще один "исторический шаг", который повысит возможности Израиля для самозащиты". Он отметил, что для Ирана, Сирии и "Хизбаллы" Голанские высоты по-прежнему являются потенциальной целью для атаки. "Мы не хотим видеть нападения подобные тому, что произошло сегодня утром к северу от Тель-Авива", - сказал президент США. По словам Трампа, состоявшаяся беседа была посвящена угрозам на Ближнем Востоке. Трамп отметил, что за то время, что он находится в Белом доме, укрепились отношения между США и Израилем. "Иерусалим является столицей еврейского народа, они многие годы хотели, чтобы наше посольство находилось именно там, и мы сделали это. Мы также вышли из "ядерной сделки" с Ираном, а под воздействием санкций Иран больше не является той же страной, какой он был до того, как я был избран президентом".

В присутствии журналистов и Биньямина Нетаниягу президент США подписал президентскую прокламацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 1 апреля 2019 г.
Госдеп США готовит к выпуску карты с израильскими Голанами





  Rating@Mail.ru  
Среда, 17 апреля 2019 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2019