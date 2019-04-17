Госдеп США опубликовал карту Израиля с Голанскими высотами

Государственный департамент США опубликовал новую карту Израиля, учитывающую указ президента США Дональда Трампа о признании аннексии Израилем Голанских высот.

Одним из первых изображением новой карты поделился в своем микроблоге в социальной сети Twitter спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт.

До сих пор на всех картах Госдепа Голанские высоты обозначались как территория, оккупированная Израилем, однако еще в начале апреля высокопоставленный представитель Госдепа Брайан Хук сообщил, что после указа Трампа в карты будут внесены соответствующие изменения.

Напомним, что 25 марта 2019 года в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу. После переговоров, состоявшихся в Овальном кабинете, лидеры двух стран выступили с совместным заявлением.

Дональд Трамп сказал, что США признают право Израиля на самозащиту. Он также отметил, что он сегодня делает еще один "исторический шаг", который повысит возможности Израиля для самозащиты". Он отметил, что для Ирана, Сирии и "Хизбаллы" Голанские высоты по-прежнему являются потенциальной целью для атаки. "Мы не хотим видеть нападения подобные тому, что произошло сегодня утром к северу от Тель-Авива", - сказал президент США. По словам Трампа, состоявшаяся беседа была посвящена угрозам на Ближнем Востоке. Трамп отметил, что за то время, что он находится в Белом доме, укрепились отношения между США и Израилем. "Иерусалим является столицей еврейского народа, они многие годы хотели, чтобы наше посольство находилось именно там, и мы сделали это. Мы также вышли из "ядерной сделки" с Ираном, а под воздействием санкций Иран больше не является той же страной, какой он был до того, как я был избран президентом".

В присутствии журналистов и Биньямина Нетаниягу президент США подписал президентскую прокламацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.





