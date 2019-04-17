Прокурор Парижа: сотрудники Нотр-Дам 23 минуты после сигнала тревоги не вызывали пожарных

Прокурор Парижа Реми Хейц привел некоторые данные предварительного расследования обстоятельств пожара в соборе Парижской Богоматери. По его словам, пожарная сигнализация в первый раз сработала 15 апреля в 18:20 по местному времени. Сотрудники Нотр-Дам самостоятельно попытались выяснить причину срабатывания сигнализации, но не нашли источник возгорания. В 18:43 сигнализация сработала снова, и лишь тогда, когда источник возгорания был замечен на верхнем этаже, где шли реставрационные работы, вызвали пожарных.

Собор Парижской Богоматери после пожара. Фоторепортаж

Следствие полагает, что промедление с вызовом пожарных имело критическое значение. При этом прокуратурой отмечаются грамотные действия противопожарной службы Парижа, благодаря которым собор удалось спасти от полного разрушения. Отмечается также слаженная работа бригад, привлеченных для спасения реликвий, хранившихся в соборе.

По данным французских СМИ, причиной возгорания могла стать неисправность проводки или электрического оборудования в зоне проведения реставрационных работ.

Реми Хейц подчеркивает, что расследование будет "долгим и сложным", к нему привлечены 50 следователей. Уже допрошены работники пяти компаний, занятых на реставрационных работах в соборе Нотр-Дам.

Прокурор Парижа ранее заявлял, что французские правоохранительные органы не нашли улик, указывающих на поджог Собора Парижской Богоматери. Основной версией следствия остается несчастный случай.

Формально, расследование ведется об обстоятельствах "разрушения в результате непреднамеренного возгорания". Во вторник министр культуры Франции Франк Ристер говорил: "Пожар априори не признан следствием злоумышленных действий".

В то же время, следствие не исключает никаких версий. Прокуратура подчеркивала, что возможные вещественные доказательства скорее всего были уничтожены огнем при обрушении лесов и кровли.

На данном этапе следствие исходит из того, что пожар начался на строительных лесах, возведенных для проведения реставрационных работ. Главный архитектор проекта реставрации собора Нотр-Дам заявил изданию Le Parisien, что к "началу катастрофы" на площадке не было рабочих. Но он говорил о времени "после 18:30".

В социальных сетях распространялись слухи о том, что пожар в Норт-Дам-де-Пари стал результатом поджога. В прокуратуре Франции эти слухи не комментируют. О задержании подозреваемых в поджоге не сообщалось.

Отметим, что в последние месяцы во Франции участились акты вандализма, поджогов и осквернения христианских реликвий в католических церквях и соборах. Последний крупный инцидент такого рода произошел в Париже в середине марта, когда возник пожар в Церкви Святого Сульпиция. В феврале во Франции подверглись нападениям не менее десяти церквей. Речь идет об инцидентах в Ивелене, Лаворе, Ниме, Кот-д'Оре и других городах в разных регионах страны.

Пожар в соборе Парижской Богоматери. 15-16 апреля 2019 года

15 апреля около 18:40 по местному времени, незадолго до закрытия собора, возник пожар в зоне, где велись реставрационные работы. Сработала сигнализация. Посетители и сотрудники были эвакуированы.

В результате пожара, который продолжался почти 12 часов, рухнули кровля и шпиль, сгорели часы на главном фасаде, повреждены несущие конструкции здания. Под угрозой уничтожения оказалось внутреннее убранство собора, сделанное в основном из дерева. Однако обрушение фасада и двух башен удалось предотвратить.

Часть реликвий спасены. В частности, уцелели алтарь и алтарный крест Нотр-Дама. Северное розовое окно осталось нетронутым. Большая часть каменного сводчатого потолка осталась на месте, но секции разрушились.

Официальный представитель пожарной службы Парижа Габриэль Плюс сообщил, что в тушении пожара участвовали более 400 пожарных. Он пояснил, что противопожарная авиация не применялась из-за угрозы обрушения собора.

При тушении пожара пострадали, по меньшей мере, один пожарный и двое полицейских.

Причина возникновения пожара пока неизвестна. Предположительно, очаг был в базилике, где шли реставрационные работы (здание собора было окружено строительными лесами), в районе балок, поддерживающих кровлю.

В 2018 году католическая церковь Франции потребовала финансировать реновацию знаменитого собора, который находился в плачевном состоянии.

Бронзовые статуи были удалены на прошлой неделе с целью реставрации.

Оценка ущерба займет длительное время.

На месте происшествия побывали президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Эдуар Филипп. Макрон назвал этот пожар ужасной драмой, заверив, что собор будет восстановлен.

Слова сочувствия французам высказали лидеры многих стран.

Справка:

Собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари, Notre Dame de Paris) на острове Сите, один из лучших в мире образцов готического стиля, был заложен в 1163 году на месте христианской базилики Святого Стефана, которая, в свой черед, сменила языческий храм, посвященный Юпитеру.

Главный фасад храма украшен скульптурными группами, изображающими эпизоды из Евангелия: над центральным входом изображены сцены Страшного суда, над левым – из жизни Богородицы, и над правым – Святой Анны. Верхняя часть фасада украшена фигурками гаргулий и химер.

В храме хранится одна из наиболее почитаемых христианских реликвий – терновый венец Христа. Здесь находится один из самых больших в мире органов, который насчитывает 111 регистров и около 8 тысяч труб.

На протяжении нескольких столетий Собор Парижской Богоматери несколько раз перестраивался. Во время Французской революции были разрушены статуи королей на фасаде, уничтожены крупные скульптуры, повреждены витражи и порталы. В XIX веке обсуждался вопрос о сносе собора, однако было принято решение его отреставрировать. До сегодняшнего дня собор был самой посещаемой достопримечательностью Парижа: ежегодно сюда приходили свыше 13 миллионов человек.

Комментарий израильского эксперта

Главный архитектор спасательного подразделения Службы тыла ЦАХАЛа Михаил Лобовиков на своей странице в Facebook вскоре после начала пожара в соборе Парижской Богоматери опубликовал следующее разъяснение: "Готическая конструкция является каркасной – т.е. комбинацией столбов и арок, несущих собственный вес, и нагрузки от внешних условий – ветра и дождя. Пространство перекрывается сочетанием круглых и стрельчатых арок, опирающихся на столбы, передающие нагрузки на фундамент в земле. Для снятия нагрузок имеются дополнительные элементы – например, аркбутаны – внешние арки, которые видно снаружи над крышей боковых частей – нефов – собора. Кстати, многие элементы здания, кажущиеся чистой декорацией, на самом деле имеют критическое конструктивное предназначение. Столбы, арки перекрытий, сами перекрытия, аркбутаны и стены делаются из камня. Но сама кровля имеет деревянную конструкцию. Для облегчения веса. В случае Нотр-Дама на кровле была еще и стрельчатая башенка – шпиль, добавленная в XVIII веке. Сама крыша была покрыта свинцом, и общий вес ее доходил до 210 тонн. Когда это уравновешенная конструкция, это работает. Но при пожаре происходит обрушение массы кровли на нижние – арочные – каменные конструкции перекрытий собора. И здесь может произойти нарушение статического равновесия этой каркасной системы, и она может начать разрушаться. Плюс в Нотр-Даме есть две башни на главном, западном фасаде. Их внутренняя конструкция тоже имеет многочисленные деревянные элементы, и их разрушение может привести к обвалу башен. На данный момент французы заявляют, что разрушения основной конструкции собора удалось избежать. У них есть еще одно испытание – во время пожара высокие температуры влияют на камни конструкции здания, которые при охлаждении тоже могут потерять изначальные качества и способности нести нагрузки. Этот аспект реставраторам придется отдельно проверять еще долго".

"Этот пожар показывает, насколько уязвимы исторические здания. Даже охраняемые, как Нотр-Дам. И даже в такой стране, как Франция. Являющейся образцом системы сохранения и реставрации культурного наследия", – пишет Лобовиков.





