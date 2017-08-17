Умер один из пионеров Рунета Андрей Чернов, разработчик кодировки KOI8-R

В четверг, 17 августа, стало известно о том, что умер Андрей Чернов (Ache) – программист, один из пионеров Рунета, разработавший кодировку KOI8-R для букв русского алфавита. О смерти Чернова сообщили в Facebook его друзья и медиаменеджер Демьян Кудрявцев.

По словам друзей, в последние годы Чернов тяжело болел и почти не выходил из дома.

Андрей Чернов родился в 1966 году в Москве. После окончания школы поступил на факультет Вычислительной математики и кибернетики (ВМК) Московского государственного университета, но не окончил МГУ. Работал программистом. В 1991-2001 годах занимался разработкой и поддержкой почтового клиента UUPC/@, предназначенного для работы с электронной почтой в сети Релком или в любой другой сети, использующей UUCP протокол для передачи данных по телефонным линиям или поверх TCP/IP. В июле 1993 года зарегистрировал в инженерном совете интернета первую кириллическую таблицу символов KOI8-R. Работал в компании Демос – первом российском интернет-провайдере, сеть Релком – и непосредственно участвовал в запуске и наладке первого интернет-канала между Россией и западными странами. В 1993-2000 годах входил в FreeBSD Core Team – административный совет, принимающий решения по развитию операционной системы FreeBSD. В 2005-2016 годах занимался литературным переводом с английского языка, публикуя переведенные издания в электронном виде на собственном сайте и в печатной форме через издательства Kolonna Publications, Митин журнал.