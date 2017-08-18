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В мире

Террористическая атака на Барселону: есть погибшие, десятки раненых

время публикации: 17 августа 2017 г., 22:44 | последнее обновление: 17 августа 2017 г., 23:24 блог версия для печати фото
Террористическая атака на Барселону: десятки убитых и раненых
Дрисс Укабир

В четверг, 17 августа, на бульваре Ла Рамбла, главной туристической магистрали исторического центра Барселоны, белый фургон врезался в толпу пешеходов. В результате теракта погибли не менее 12 человек. Более 80 получили ранения. Состояние 10 раненых оценивается как критическое или тяжелое.

Организация "Исламское государство" объявило о своей ответственности за теракт в Испании.

Нападение произошло в 17:23 по местному времени. Злоумышленник ехал по тротуару от площади Каталония до рынка Бокерия - примерно 530 метров, - петляя, чтобы сбить, как можно больше людей. Затем он выскочил из машины и скрылся с места преступления. Позднее стало известно, что у террориста были сообщники.

Вскоре после "автомобильного теракта" поступила информация, что один из террористов забаррикадировался в турецком ресторане Luna de Estambul на рынке Бокерия, удерживая в заложниках посетителей заведения. Около двух часов полиция вела переговоры с террористом. Он отпустил заложников, а затем сдался полицейским.

Полиция выяснила, что фургон, который использовали террористы, был арендован 28-летним гражданином Испании марокканского происхождения Дриссом Укабиром. Также выяснилось, что он взял в аренду две машины. Вторая - была обнаружена в 70 км от Барселоны.

Полиция прибыла на место теракта только через семь минут после нападения. По мнению израильских специалистов по безопасности, медлительность правоохранительных органов позволила террористам скрыться.

Бульвар был оцеплен полицией и сотрудниками служб безопасности. Люди, нашедшие укрытие в момент теракта в кафе и ресторанах, расположенных на бульваре, не могли их покинуть в течение трех-четырех часов. Израильская туристка, спрятавшаяся в одном из кафе, рассказала израильским журналистам, что нескольких раненых занесли в кафе. Но только через три часа их забрала "скорая".

Из-за опасений, что один из террористов зашел в метро, было остановлено движение транспорта не только в районе площади Каталония, но и во всем городе.

Спустя короткое время после атаки на бульваре Ла Рамбла, на блокпосте на выезде из Барселоны водитель легкового автомобиля проигнорировал требование полицейских остановиться. Он направил машину на полицейских, сбив троих из них. Полицейские открыли огонь по машине. Водитель был застрелен. СМИ сообщили, что на блокпосте был застрелен один из террористов.

Вскоре полиция Испании сообщила об аресте еще одного подозреваемого в причастности к нападению.

Израильские СМИ отмечают, что теракт, возможно, был направлен против евреев – поскольку он произошел недалеко от кошерного ресторана "Маккабия", а главный подозреваемый в социальных сетях выступал с антисемитскими заявлениями.

Полиция Барселоны распорядилась немедленно закрыть все еврейские учреждения в городе, включая культурный центр и синагогу.

Полиция объявила в розыск 28-летнего Дрисса Укабира, паспорт которого был обнаружен в фургоне. Известно, что четыре дня назад он вернулся из Марокко. По информации израильской радиостанции "Кан Бет", в течение длительного времени он публиковал на своей странице антисемитские высказывания и карикатуры, а также сообщения, осуждающие "израильскую оккупацию". Журналист израильской радиостанции отмечал, что Дрисс Укабир оставил сообщение на своей странице после теракта.

Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что на данном этапе ничего не известно о пострадавших израильтянах. Представители МИД, которые находятся в контакте с испанскими властями, отметили, что информация все время уточняется. Посольство Израиля выслала из Мадрида в Барселону своих представителей.

Израильская служба скорой помощи "Маген Давид Адом" через МИД и посла в Мадриде предложила Испании свою помощь. В частности, израильские парамедики предложили испанским коллегам донорскую кровь для переливания и оборудование.

Отметим, что теракт был совершен в разгар туристического сезона в Барселоне, которая является одним из наиболее привлекательных для туристов мест Европы: в течение года этот город посещают не менее 11 млн человек.



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"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Барселоне
// NEWSru.co.il // В мире // 17 августа 2017 г.
Полиция задержала в Барселоне еще одного террориста
// NEWSru.co.il // В мире // 17 августа 2017 г.
СМИ: полиция Барселоны застрелила одного из террористов
// NEWSru.co.il // В мире // 17 августа 2017 г.
СМИ сообщили об еще одном происшествии в Барселоне: автомобиль сбил полицейских
// NEWSru.co.il // В мире // 17 августа 2017 г.
В результате теракта в Барселоне погибли не менее 13 человек, более 50 ранены
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