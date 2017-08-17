СМИ: полиция Барселоны застрелила одного из террористов

Испанские СМИ сообщают без ссылки на официальные источники, что один из предполагаемых участников теракта в Барселоне был застрелен полицией. Официально эта информация пока не подтверждена.

Сообщается, что террорист был уничтожен в ходе перестрелки в пригороде Барселоны.

Ранее испанские СМИ сообщали, что полиция установила личность одного террориста, скрывшегося с места преступления. Это 28-летний Дрисс Укабир. Его родители являются выходцами из Марокко. Сам Дрисс, по всей видимости, родился в Испании и имеет испанское гражданство.

Напомним, в результате теракта в Барселоне погибли не менее 13 человек. Среди погибших есть по крайне мере один ребенок. Еще около 50 человек были ранены. Не менее десяти из раненых в тяжелом состоянии.

Теракт произошел вечером 17 августа бульваре Ла Рамбла, главной туристической магистрали исторического центра Барселоны. Белый фургон на большой скорости врезался в толпу пешеходов.

Полиция Испании расценивает происшедшее как теракт. Полиция выяснила, что фургон, с помощью которого было совершено нападение, был взят в аренду. В фургоне был найден паспорт гражданина Испании.