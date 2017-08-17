Теракт в центре Барселоны: автомобиль врезался в толпу пешеходов

В четверг после полудня испанские СМИ сообщили о том, что на бульваре Ла Рамбла, главной туристической магистрали исторического центра Барселоны, белый микроавтобус, принадлежащий некой компании, врезался на большой скорости в толпу пешеходов.

Этот инцидент произошел в 17:23 по местному времени. После наезда водитель автомобиля выскочил из машины и скрылся с места происшествия, сообщают 17 августа испанское новостное агентство EFE со ссылкой на источник в службах безопасности.

Французский телеканал France24 сообщил, что полиция Испании расценивает происшедшее как теракт. Новостное агентство Reuters пишет о, как минимум, двух погибших и множестве раненых, точное количество которых остается пока не известным.

Газета El Pais пишет об одном погибшем и двух десятках раненых, однако эта информация официально не подтверждена.

Бульвар оцеплен полицией и спасательными службами, к месту происшествия прибыли бригады "скорой помощи", закрыты станции метро, расположенные в районе площади Каталония.

Очевидцы сообщают о, как минимум, девяти машинах "скорой помощи@, прибывших к месту происшествия и о звуках выстрелов, однако эта информация пока не подтверждена. Близлежащие магазины и рестораны эвакуированы.

Израильское издание "Аруц Шева" и радиостанция "Кан Бет" отмечают, что теракт произошел недалеко от кошерного ресторана "Маккаби".

Полиция Барселоны распорядилась закрыть все еврейские учреждения в городе Добровольцы организации ЗАКА, находящиеся в Барселоне, сообщили израильской радиостанции "Кан Бет", что местная полиция распорядилась немедленно закрыть все еврейские учреждения в городе, включая еврейские культурные центры и синагоги.

Телеканал Sky News сообщает со ссылкой на испанское ТВ, что в это же время два вооруженных злоумышленника ворвались в турецкий ресторан на рынке Бокерия и взяли заложников. Издание El Periodico пишет, что преступник, взявший заложников – водитель фургона, сбежавший с места происшествия.

В социальных сетях пользователи публикуют фотографии бульвара Ла Рамбла, на которых видны трупы, лежащие на тротуаре, бегущие толпы людей и парящий в небе вертолет.

Спустя несколько минут после того, как стало известно о теракте в туристическом центре Барселоны, министерство иностранных дел Израиля сообщило, что на данном этапе ничего не известно о пострадавших израильтянах. Представители МИД, которые находятся в контакте с испанскими властями, отметили, что информация все время уточняется.