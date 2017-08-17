Booking.com лишил своих услуг отель Aparthaus Paradise – за дискриминацию евреев

Международный сайт бронирования отелей Booking.com заблокировал данные швейцарского отеля Aparthaus Paradise из города Ароза, руководство которого выдвигало унизительные требования в отношении постояльцев-евреев. Объявление все еще находится на этом ресурсе, однако принимать заказы это заведение более не может.

"Мы сожалеем, но в настоящее время забронировать места в этом отеле на нашем сайте невозможно"? – говорится в сообщении, опубликованном на соответствующей странице этого ресурса.

Представитель Booking.com сообщил в беседе с Шимоном Сэмюэлсом, директором парижского филиала Центра Симона Визенталя, что руководство ресурса исключило Aparthaus Paradise из-за антисемитского инцидента: "Мы не допускаем никакой дискриминации, и поэтому сегодня забронировать этот отель на нашем сайте невозможно".

Ранее на этой неделе сообщалось, что израильская ультраортодоксальная семья, отдыхая в Швейцарии, обнаружила в своей гостинице антисемитские объявления, адресованные постояльцам-евреям.

Семья сняла номер в гостинице Aparthaus Paradise в швейцарской Арозе по рекомендациям в интернете. По словам отца семейства, хозяйка отеля была очень мила и обходительна при оформлении заказа, однако, приехав в отель, израильтяне обнаружили объявления странного содержания.

"Нашим еврейским постояльцам. Пожалуйста, принимайте душ до и после бассейна. Если вы нарушите правила, я буду вынуждена закрыть для вас бассейн", – гласила вывеска у бассейна.

"Еврейским постояльцам. Вы можете пользоваться холодильником только с 10:00 до 11:00 и с 16:30 до 17:30. Надеюсь, вы поймете, что наш персонал не любит, чтобы его часто беспокоили" – было написано на кухне.