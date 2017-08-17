Пассажирский самолет, летевший в Москву, экстренно сел в Перми из-за дебошира

Cамолет авикомпании S7, следовавший рейсом Новосибирск–Москва, совершил экстренную посадку в пермском аэропорту Большое Савино из-за буйного пассажира.

Согласно сообщению уральского управления МВД на транспорте, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, грубил пассажирам и бортпроводникам, а также ударил одного из пассажиров, пишет "Российская газета".

После посадки самолета, на борту которого находились 164 человека, встретил наряд полиции. Дебоширом оказался 43-летний сибиряк, который был направлен на медицинское освидетельствование.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело п. "в" ч.1 ст.213 УК РФ (хулиганство).

Через некоторое время самолет с остальными пассажирами продолжил полет в пункт назначения.