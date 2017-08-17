Полиция задержала в Барселоне еще одного террориста

Испанские СМИ сообщают, что полиция задержала второго подозреваемого в теракте в Барселоне. Позже испанская полиция подтвердила факт задержания двух подозреваемых.

Все еще неясно, сколько человек принимали участие в теракте.

Испанские СМИ также передавали, что полиция установила личность одного террориста, скрывшегося с места преступления. Это 28-летний Дрисс Укабир. Его родители являются выходцами из Марокко. Сам Дрисс, по всей видимости, родился в Испании и имеет испанское гражданство.

Напомним, в результате теракта в Барселоне погибли не менее 13 человек. Среди погибших есть по крайне мере один ребенок. Еще свыше 50 человек были ранены. Не менее десяти из раненых в тяжелом состоянии.

Полиция Испании расценивает происшедшее как теракт.