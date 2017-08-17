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В мире

Швейцарский парламентарий обвиняет Израиль в чрезмерной терпимости к "досам"

время публикации: 16:04 | последнее обновление: 16:04 блог версия для печати фото
Швейцарский парламентарий обвиняет Израиль в чрезмерной терпимости к "досам"

Пока пресса обсуждает дискриминацию евреев, учиненную в отеле Aparthaus Paradise из города Ароза, Роджер Денис, представляющий партию социалистов в парламенте кантона Женева, потребовал от Израиля извиниться "за толерантность в отношении ультраортодоксов, которые препятствуют заключению мира в палестицнами".

Об этом пишет в четверг, 17 августа, швейцарское ежедневное издание Le Matin.

Данное высказывание Денис опубликовал в минувшую среду на своей странице в социальной сети Facebook, комментируя антисемитскую выходку владельцев Aparthaus Paradise, которая вызвала волну возмущения со стороны пользователей сети.

В числе критиков были представители Центра Симона Визенталя и замглавы МИД Израиля Ципи Хотовели, утверждавшая, что этот случай свидетельствует о царящем в Европе антисемитизме.

Впрочем, спустя короткое время парламентарий удалил свою запись, назвав ее "чушью", и извинился за это высказывание, объяснив его " спонтанной реакцией".

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Четверг, 17 августа 2017 г.
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