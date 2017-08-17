Полиция Барселоны распространила фотографию предполагаемого террориста

Издание El País сообщило, что полиция установила личность еще одного террориста, скрывшегося с места преступления.

Это 28-летний Дрисс Укабир. Его родители являются выходцами из Марокко. Сам Дрисс, по всей видимости, родился в Испании и имеет испанское гражданство.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что на своей странице в Facebook Дрисс указывал, что проживает в Марселе и "состоит в отношениях". В течение длительного времени он публиковал на своей странице антисемитские высказывания и карикатуры, а также сообщения, осуждающие "израильскую оккупацию". Журналист израильской радиостанции отмечал, что Дрисс Укабир оставил сообщение на своей странице после теракта.

В интересах следствия администрация Facebook удалила профиль подозреваемого в терроре.