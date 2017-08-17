Грейс Мугабе, избившая любовницу сына, требует дипломатического иммунитета

Власти Зимбабве потребовали предоставить дипломатический иммунитет первой леди страны Грейс Мугабе, которая была задержана полицией ЮАР в связи с избиением 20-летней модели Габриэлы Энгельс.

Девушка подверглась нападению в номере одной из гостиниц Йоханнесбурга, где развлекалась с сыном Грейс и президента Зимбабве, 93-летнего Роберта Мугабе, пишет в четверг, 17 августа, газета The Zimbabwean со ссылкой на адвокатов первой леди.

В заявлении юристов, представляющих интересы Грейс Мугабе, говорится, что супруга президента Зимбабве остается в Южной Африке – вопреки появившимся ранее сообщениям о том, что она якобы вернулась домой.

52-летняя Грейс Мугабе вместе со своим приятелем явилась в отель, расположенный в престижном пригороде столицы ЮАР – в гости к сыновьям, Роберту и Чатунге. Обнаружив в номере сыновей юную модель, Грейс напала на нее с электрическим шнуром, которым нанесла девушке более десяти ударов и рассекла лоб. Телохранители первой леди, наблюдавшие за этим нападением, не вмешивались в происходящее.

После возбуждения уголовного дела Грейс Мугабе пришла в полицию с повинной и выразила готовность сотрудничать со следствием. В ЮАР первая леди Зимбабве лечила лодыжку, травмированную ранее в ДТП. Она не могла сослаться на дипломатический иммунитет, поскольку находилась в стране с частным визитом.

Габриэла Энгельс опубликовала в соцсетях фотоснимки, на которых видна глубокая рана на лбу. Она сообщает также о травмах головы и синяках по всему телу.

"Мы были в гостиничном номере, Роберт и Чатунга в другой комнате. Она вошла и напала на нас. Просто повернулась и стала избивать меня с помощью провода со штепселем на конце, снова и снова", – приводит слова Габриэлы сайт NEWSru.com.

Пострадавшая, которая выбралсь из гостиничного номера на четвереньках, утверждает, что шрам на лбу кладет конец ее карьере модели.

По данным Reuters, в пятницу, 17 августа, лидер Зимбабве Роберт Мугабе прибыл в ЮАР для участия в региональном саммите. Правительственная газета Zimbabwe Herald сообщает об этом, не упоминая о дипломатическом кризисе и инциденте с участием супруги диктатора.

Грейс Мугабе, ранее работавшая секретаршей у своего будущего мужа, родилась в ЮАР и жила в этой стране до 1970 года. Близкие отношения зимбабвийского лидера со своей служащей, которая младше его на 41 год, получили одобрение со стороны первой жены Салли, страдавшей от неизлечимой болезни.

Грейс родила Мугабе троих детей, а в 2014 году получила степень доктора наук по социологии в университете Зимбабве – через два месяца после зачисления в вуз, не защищая диссертации. Спустя месяц Грейс возглавила женскую лигу Зимбабвийского африканского национального союза – правящей партии этой страны.

Недоброжелатели дали первой леди Зимбабве прозвище Гуччи Грейс – за ее пристрастие к роскоши. Впрочем, Грейс умеет не только тратить деньги, но и помогать ближним и пользуется репутацией филантропа.

В январе нынешнего года Грейс Мугабе пообещала выставить труп своего мужа на следующие президентские выборы, если он к тому времени скончается, напоминает сайт новостной службы ВВС.

"Однажды, когда Господь назначит умереть Мугабе, мы выставим на выборы его труп в качестве кандидата, и вы за него проголосуете", – заявила она на митинге своей партии.

Напомним, что Роберт Габриэль Мугабе – старейший из ныне действующих президентов планеты. Он имеет репутацию диктатора и регулярно подвергается обвинениям в нарушении прав человека, коррупции, провальной экономической политике и черном расизме.

Роберт Мугабе пришел к власти в 1980 году после победы в гражданской войне против белого правительства Яна Смита. За 37 лет правления Мугабе страна, бывшая житницей Африки, превратилась в одно из беднейших государств планеты. Из-за гиперинфляции отменена национальная валюта, уровень безработицы достиг 80%, а средняя продолжительность жизни составляет всего 45,8 лет. Зимбабве находится под действием жестких санкций Евросоюза за нарушение прав человека.