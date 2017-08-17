Лидер ультраправой партии "Одна нация" явилась на заседание Сената в парандже

Австралийский парламентарий Полин Хансон, лидер ультраправой партии "Одна нация", вызвала бурные дебаты, явившись на заседание Сената одетой в паранджу, традиционное одеяние религиозных мусульманок, полностью скрывающее лицо и тело – в знак протеста против шариатских обычаев, насаждаемых иммигрантами в ее стране.

Об этом пишет в четверг, 17 августа, австралийский новостной сайт News.com.au.

Комментируя свой демарш, Хансон, которая последовательно борется с паранджой и другими атрибутами ислама, заявила: "Эти люди должны ехать в страны, соответствующие их нуждам".

"Когда человек в балаклаве или шлеме заходит в банк , на заседание суда или другое присутственное место, он должен быть выведен оттуда. Почему это правило не распространяется на тех, кто скрывает свое лицо и не может быть идентифицирован?" – с таким риторическим вопросом Хансон обратилась к коллегам-законодателям.

Присутствующий на этом заседании генеральный прокурор Австралии Джордж Брэндис подверг данную акцию резкой критике и заявил, что не допустит насмешек над законами, защищающими австралийских мусульман. "Я не собираюсь притворяться, что игнорирую трюк, который вы попытались выкинуть сегодня, прибыв в палату в бурке" – заявил генпрокурор, вызвав аплодисменты сенаторов.

Глава надзорного ведомства пригрозил Хансон негативными последствиями в связи с этим розыгрышем: "Мы знаем, что вы не являетесь поклонницей ислама. Но я бы предостерег вас и посоветовал быть осторожной в отношении религиозных чувств других австралийцев, которых может оскорбить ваша выходка" – так прокомментировал этот инцидент Брэндис. Вице-президент Исламского совета штата Виктория Адель Салман назвала поступок Хансон "глумлением над должностью": "Это разочаровывает, но не удивляет, она постоянно издевается над нашей верой".

Хансон же, со своей стороны, сообщила, что свободно прошла в здание Сената в таком виде, и ни один охранник не проверил, кто скрывается за этим опасным одеянием. Она предупреждает: если данная тенденция продолжится, то лет через пять всех австралиек обяжут ходить в парандже.

Партию Хансон представляют в парламенте четыре сенатора, что дает "Одной нации" определенное влияние в голосовании по спорным инициативам. Впервые Хансон, жестко противостоящая миграции из Азии и потоку беженцев, удалось набрать политический вес в 90-е годы прошлого века. В последние годы сенатор ведет активную кампанию, направленную против исламской одежды и строительства мечетей.