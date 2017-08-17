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В мире

В Индии родила 10-летняя жертва изнасилования, которой суд не позволил сделать аборт

время публикации: 20:57 | последнее обновление: 20:57 блог версия для печати фото
В Индии родила 10-летняя жертва изнасилования, которой суд не позволил сделать аборт

Десятилетняя жертва изнасилования, которой Верховный суд Индии в прошлом месяце не разрешил сделать аборт, родила девочку при помощи кесарева сечения, сообщает BBC.

Роды происходили в Чандигархе на севере Индии. Младенец родился на 35-й неделе весом 2.5 килограммов. Девочка здорова и находится в отделении для недоношенных детей.

Десятилетняя мать также чувствует себя нормально.

По данным СМИ, девочка не знает, что родила ребенка. Во время беременности ей говорили, что у нее в животе большой камень.

Напомним, десятилетняя девочка была изнасилована своим дядей, который позже был задержан полицией.

Верховный суд не позволил сделать ребенку аборт, поскольку врачи сообщили суду о том, что юная индианка находится на 32-й неделе беременности. Врачи утверждали, аборт на таком сроке будет "слишком рискованным".

Беременность девочки была обнаружена в прошлом месяце, когда она пожаловалась на боль в желудке, и родители отвезли ее в больницу.

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// NEWSru.co.il // В мире // 28 июля 2017 г.
Суд в Индии не позволил изнасилованной 10-летней девочке сделать аборт







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Четверг, 17 августа 2017 г.
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