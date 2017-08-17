В Индии родила 10-летняя жертва изнасилования, которой суд не позволил сделать аборт

Десятилетняя жертва изнасилования, которой Верховный суд Индии в прошлом месяце не разрешил сделать аборт, родила девочку при помощи кесарева сечения, сообщает BBC.

Роды происходили в Чандигархе на севере Индии. Младенец родился на 35-й неделе весом 2.5 килограммов. Девочка здорова и находится в отделении для недоношенных детей.

Десятилетняя мать также чувствует себя нормально.

По данным СМИ, девочка не знает, что родила ребенка. Во время беременности ей говорили, что у нее в животе большой камень.

Напомним, десятилетняя девочка была изнасилована своим дядей, который позже был задержан полицией.

Верховный суд не позволил сделать ребенку аборт, поскольку врачи сообщили суду о том, что юная индианка находится на 32-й неделе беременности. Врачи утверждали, аборт на таком сроке будет "слишком рискованным".

Беременность девочки была обнаружена в прошлом месяце, когда она пожаловалась на боль в желудке, и родители отвезли ее в больницу.