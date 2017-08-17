"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Барселоне

Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в Барселоне, в результате которого не менее 13 человек погибли и около 80 получили ранения.

Теракт произошел вечером 17 августа бульваре Ла Рамбла, главной туристической магистрали исторического центра Барселоны. Белый фургон на большой скорости врезался в толпу пешеходов.

Полиция Испании расценивает происшедшее как теракт. По подозрению в причастности к теракту задержаны два человека.

СМИ сообщали, что один из террористов убит, однако пока эта информация не подтверждена официально.