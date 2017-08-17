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В мире

"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Барселоне

время публикации: 22:30 | последнее обновление: 22:30 блог версия для печати

Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в Барселоне, в результате которого не менее 13 человек погибли и около 80 получили ранения.

Теракт произошел вечером 17 августа бульваре Ла Рамбла, главной туристической магистрали исторического центра Барселоны. Белый фургон на большой скорости врезался в толпу пешеходов.

Полиция Испании расценивает происшедшее как теракт. По подозрению в причастности к теракту задержаны два человека.

СМИ сообщали, что один из террористов убит, однако пока эта информация не подтверждена официально.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 17 августа 2017 г.
СМИ сообщили о задержании в Барселоне еще одного террориста
// NEWSru.co.il // В мире // 17 августа 2017 г.
СМИ: полиция Барселоны застрелила одного из террористов
// NEWSru.co.il // В мире // 17 августа 2017 г.
Полиция Барселоны распространила фотографию предполагаемого террориста
// NEWSru.co.il // В мире // 17 августа 2017 г.
СМИ сообщили об еще одном происшествии в Барселоне: автомобиль сбил полицейских
// NEWSru.co.il // В мире // 17 августа 2017 г.
В результате теракта в Барселоне погибли не менее 13 человек, более 50 ранены
// NEWSru.co.il // В мире // 17 августа 2017 г.
Теракт в центре Барселоны: автомобиль врезался в толпу пешеходов







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Четверг, 17 августа 2017 г.
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