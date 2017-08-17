СМИ: американские евреи возмущены поведением Трампа

Израильтяне и лидеры американских евреев крайне тяжело отреагировали на последние высказывания Трампа, заявившего, что в событиях в Виргинии виноваты "обе стороны".

Президент Израиля Реувен Ривлин обратился к американским евреям, выразив им солидарность и призвав верить в гуманность, демократию и справедливость, сообщает The Jerusalem Post.

Лидеры обеих палат американского Конгресса, как демократы, так и республиканцы, резко раскритиковали позицию Трампа.

Спикер Палаты представителей Пол Райан заявил: "Белое превосходство отвратительно. Этот фанатизм противоречит всем принципам нашего государства. В этом не может быть моральной дилеммы".

"Хороших неонацистов не бывает", - подчеркнул лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл.

Президенты США Джордж Буш и Джордж Буш-младший опубликовали совместное заявление, в котором назвали антисемитизм анти-американским явлением.

Начальник генштаба армии США генерал Марк Милли написал в своем Twitter, что "армия не потерпит в своих рядах расизм, экстремизм и ненависть".

По данным СМИ, Иванка Трамп и Джаред Кушнер, дочь и зять президента Трампа, находящиеся на отдыхе, потребовали от Дональда Трампа публично дистанциироваться от ультраправого движения.

Лидеры еврейских организаций США выступили против Трампа единым фронтом, порицая его позицию.

"Может ли Трамп посмотреть в глаза выжившему в Холокосте и сказать ему, что даже один флаг со свастикой - это не страшно?", - заявил конгрессмен Тед Дейч.

Однако у Трампа есть и поддержка. Заявление Трампа вызвало одобрение со стороны бывшего лидера ку-клукс-клана, похвалившего президента за "честность и мужество".

Хеми Шалев пишет в "Гаарец", что поведение Трампа может изменить взгляды многих американских евреев, ранее считавших, что Израиль, который находится в постоянном состоянии войны, следует защищать вне зависимости от действий израильского правительства и настроений в обществе.

Во вторник, 15 августа, президент США Дональд Трамп, днем ранее выступивший с порицанием ку-клукс-клана и неонацистов, вновь изменил свою позицию, заявив, что после рассмотрения "всех фактов" он пришел к выводу, что в беспорядках в Виргинии виновны "обе стороны" конфликта. Президент США подчеркнул, что "левые" противники марша в Шарлотсвилле спровоцировали ультраправых, среди которых "не все были неонацистами" на насилие.

Напомним, после беспорядков в Шарлотсвилле, в результате которых погибли три человека, Трамп выступил на ТВ и заявил, что осуждает "ненависть, фанатизм и насилие", не осудив конкретно неонацистов и ку-клукс-клановцев. Только после давления со стороны соратников по партии президент выступил с осуждением ультраправых.