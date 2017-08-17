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В мире

Лидер киргизской оппозиции приговорен к восьми годам лишения свободы

время публикации: 01:29 | последнее обновление: 01:53 блог версия для печати фото
Лидер киргизской оппозиции приговорен к восьми годам лишения свободы

Первомайский районный суда Бишкека в среду, 16 августа, приговорил лидера киргизской оппозиционной парламентской фракции "Ата-Мекен" ("Родина") Омурбека Текебаева к лишению свободы сроком на восемь лет с конфискацией имущества по обвинению в коррупции.

"Вина Текебаева доказана, он приговорен к восьми годам лишения свободы", – цитирует информационное агентство "Интерфакс" судью Айбека Эрниса уулу.

Аналогичный приговор вынесен второму фигуранту данного дела, бывшему главе МЧС Киргизии Дуйшенкулу Чотонову. Им также запрещено в течение трех лет после освобождения занимать государственные должности.

По версии следствия, Текебаев и Чотонов в 2010 году получили от российского бизнесмена, экс-депутата Государственной Думы Леонида Маевского миллион долларов, пообещав оказать содействие в покупке киргизской компании "Мегаком", передает "Радио Свобода".

Как отмечает газета "Коммерсант", с учетом времени, проведенного в СИЗО, и амнистии осужденные проведут в заключении 4,5 года.

Омурбек Текебаев не признал себя виновным и считает уголовное дело "политическим заказом, основанным на слухах". Его адвокат Чинара Джакупбекова заявила агентству Reuters о намерении подать апелляцию.

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