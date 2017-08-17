Жительница Северной Каролины обнаружила на доме соседа нацистский флаг

Пейдж Бласвелл, жительница Северной Каролины, обнаружила на одном из соседних домов нацистский флаг, и попросила соседа его снять, однако столкнулась с угрозами.

Пейдж рассказала свою историю BBC и выложила видео своей беседы с соседом.

Когда женщина подошла к вывесившему флаг соседу, она сначала не могла поверить, что человек, с которым она неоднократно сталкивалась и который казался ей приятным мужчиной, оказался поклонником нацистов.

"С другой стороны, почему я этому удивляюсь? Нацисты выглядят так же, как все остальные люди. Мы с ними работаем, мы с ними пересекаемся, они есть в наших семьях", - говорит Пейдж.