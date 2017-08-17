Расследование Навального: безработный сын Пескова владеет коллекцией роскошных авто

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) под руководством Алексея Навального опубликовал в четверг, 17 августа, очередное расследование. На этот раз он раскрывает информацию об имуществе Николая Чоулза, старшего сына пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

По данным фонда, Чоулз владеет несколькими дорогими автомобилями и квартирой в центре Москвы.

ФБК, отследив фотографии Чоулза в социальных сетях, пишет, что он распоряжается автомобилем марки Tesla стоимостью около 10 млн рублей, ездит на Range Rover стоимостью 9 млн рублей. В его коллекции также числятся автомобили Ferrari, Mercedes CLA и мотоцикл Harley-Davidson.

Чоулз летает частными самолетами, путешествует на яхте, отдыхает за границей и увлекается конным спортом, а кроме того владеет 110-метровой квартирой в центре Москвы на Большой Дорогомиловской улице стоимостью до 30 млн рублей.

Ранее сын Пескова владел квартирой на Рублевке стоимостью 7 млн рублей, но в этом году он ее продал, напоминаем сайт телеканала "Дождь" в статье под названием "Золотой ребенок: из английской тюрьмы в российскую элиту".

В ответ на вопрос ФБК, является ли он сейчас безработным, Чоулз заявил: "Да, и до этого был безработным. Я пока не работаю".

По данным Единого государственного реестра юридических лиц, в феврале 2017 года сын Пескова зарегистрировал фирму ООО "СТС Энерджи", которая, как утверждает Навальный, "деятельности пока никакой не ведет и вообще признаков жизни не подает". По его данным все перечисленное было куплено до февраля 2017 года.

На странице Чоулза в социальной сети Facebook написано, что он занимает пост креативного директора компании Fight Nights, которая организует бои и различные соревнования.

Спонсором данный компании, по сведениям новостного портала РБК, является некий Зиявудин Магомедов, которого Навальный называет "другом Пескова". ФБК, однако, утверждает, что с 2015 года Чоулз уже не работает в Fight Nights.