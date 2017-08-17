Миквы Хоральной синагоги: Иерусалим Литвы раскрывает секреты

В ходе раскопок, которые вели израильские, американские и литовские археологи на месте Хоральной синагоги Вильнюса, были обнаружены две расположенные ниже уровня земли миквы, служившие еврейской общине города, который называли Иерусалимом Литвы.

Как сообщает пресс-служба Управления древностей, раскопки были начаты после того, как в архиве литовской столицы обнаружили подготовленный в конце XIX века план реконструкции бань, устроенной здесь еврейской общиной и действовавшей на протяжении веков.

Согласно плану, здание бань было двухэтажным и насчитывало множество помещений. Два из них выглядели как миквы. Это и заставило археологов начать раскопки. Возглавили работы израильтянин Йоханан (Джон) Зелигман, литовец Мантас Даубарас и американец Ричард Фройнд.

"Большинство описаний этого места посвящены Хоральной синагоге и молельным домам. Сведений о других службах было очень мало. А ведь бани обслуживали половину населения Вильнюса – настолько многочисленной была еврейская община", – рассказал представитель Управления древностей Йоханан Зелигман.

Как выяснили археологи, облицованная кафелем миква отвечала и строгим требованиям еврейского ритуала, и последним достижениями санитарии конца XIX века, в принципе, знакомыми и нам. Она была разрушена в годы нацистской оккупации. Руины комплекса снесли уже в 50-е годы – сейчас на месте синагоги располагается школа.

"Вильнюс не зря называли литовским Иерусалимом. В нашем городе было 116 синагог. Но над всеми ними возвышалась Хоральная. Она была самым драгоценным камнем в короне – как кафедральный собор среди церквей", – отметил Мантас Даубарас.

Хоральная синагога Вильнюса была построена в первой половине XVII века, после того, как еврейская община получила разрешение построить каменный молельный дом. Ее возвели в стиле раннего барокко на месте, где первая синагога была построена еще в 1440 году.

В середине XVIII века интерьер был перестроен архитектором Иоганном Кристофом Глаубицем – в соответствии с последними требованиями моды. Зал, вмещавший пять тысяч верующих, был таким великолепным, что даже император Наполеон, посетивший синагогу в 1812 году, не мог скрыть изумления.

Хоральная синагога была сердцем еврейской общины, составлявшей около 60 тысяч человек. Вокруг нее располагались 12 синагог поменьше, лавки, торговавшие ритуальными товарами и кошерной едой, талмуд-тора. Благодаря Виленскому гаону раби Элиягу бен Шломо Залману и его ученикам город стал главным центром движения миснагдим.

Еврейская община Вильнюса была практически полностью уничтожена в годы Второй мировой войны нацистами и их местными приспешниками. Лишь 600 вильнюсских евреев смогли пережить оккупацию – их спасли литовские праведники народов мира.





