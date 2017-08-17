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В мире

СМИ: в результате теракта в Барселоне погибли не менее 13 человек

время публикации: 20:47 | последнее обновление: 20:47 блог версия для печати фото
СМИ: в результате теракта в Барселоне погибли не менее 13 человек

Телеканалы Каталонии сообщают, что в результате теракта в Барселоне погибли не менее 13 человек. Среди погибших есть по крайне мере один ребенок. Еще 32 человека получили травмы различной степени тяжести.

Полиция Барселоны эту информацию не подтверждает, но и не опровергает. По данным, обнародованным официальным источниками, в результате атаки погиб как минимум один человек.

Вместе с тем, телеканалы Каталонии показали задержание одного из террористов, который забаррикадировался в ресторане вместе с посетителями. По предварительной информации, подозреваемый сдался добровольно. Среди посетителей ресторана – нет пострадавших.

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