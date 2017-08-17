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В мире

Во время бунта в венесуэльской тюрьме погибли десятки людей

время публикации: 06:07 | последнее обновление: 06:08 блог версия для печати фото
Во время бунта в венесуэльской тюрьме погибли десятки людей

В среду, 16 августа, произошли массовые беспорядки в тюрьме, расположенной в городе Пуэрто-Аякучо (штат Амазонас, Венесуэла). В результате столкновений заключенных и охранников погибли не менее 37 человек, сообщает агентство Reuters.

14 сотрудников службы охраны тюрьмы получили ранения.

В сообщении отмечается, что реальная власть в этой тюрьме давно находилась в руках бандитов, в камерах которых хранились огнестрельное оружие и гранаты. Когда начались очередные беспорядки, администрация тюрьмы вызвала полицейский спецназ, было применено оружие на поражение.

Местный губернатор заявил журналистам, что произошла "бойня". По его словам, морг тюремной больницы переполнен.

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