Во время бунта в венесуэльской тюрьме погибли десятки людей

В среду, 16 августа, произошли массовые беспорядки в тюрьме, расположенной в городе Пуэрто-Аякучо (штат Амазонас, Венесуэла). В результате столкновений заключенных и охранников погибли не менее 37 человек, сообщает агентство Reuters.

14 сотрудников службы охраны тюрьмы получили ранения.

В сообщении отмечается, что реальная власть в этой тюрьме давно находилась в руках бандитов, в камерах которых хранились огнестрельное оружие и гранаты. Когда начались очередные беспорядки, администрация тюрьмы вызвала полицейский спецназ, было применено оружие на поражение.

Местный губернатор заявил журналистам, что произошла "бойня". По его словам, морг тюремной больницы переполнен.