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17 августа 2019 г.
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В результате пожара в одесской гостинице "Токио Стар" погибли восемь человек

время публикации: 10:00 | последнее обновление: 11:27 блог версия для печати фото
В результате пожара в одесской гостинице "Токио Стар" погибли восемь человек

В ночь на субботу, 17 августа, в одной из гостиниц Одессы, "Токио Стар", вспыхнул сильный пожар.

Как сообщает "Думская", вначале пожаром было охвачено не более 200 кв.м. второго этажа здания, затем огонь распространился по площади около 1000 кв.м. По предварительным данным, в результате пожара восемь человек погибли.

Сообщается, что 136 человек были эвакуированы. В больницах находятся 10 пострадавших. Всего в момент возгорания в гостинице находились около 200 человек. К тушению огня привлекалось 13 единиц основной и специальной техники и 65 человек личного состава.

По факту гибели людей начато уголовное производство по ч.2 ст. 270 – нарушение правил пожарной безопасности.

Как отмечает "Думская", гостиница "Токио Стар", располагающаяся в здании старого трамвайного депо, одна из самых дешевых в Одессе.

Владелец отеля, бизнесмен Вадим Черный, прокомментировал случившееся, сказав: "Произошла катастрофа. Если будет установлена любая вина с нашей стороны, мы будем нести полную ответственность, я в первую очередь".

До решения вопроса о дальнейшем пребывании постояльцев сгоревшего отеля их разместили в автобусах. Там пострадавшим от пожара оказывается домедицинская помощь, а также помощь психологов и волонтеров.

Кроме того, несколько десятков человек приютил у себя дома одессит, который стал случайным свидетелем пожара и бросился помогать спасателям и полицейским.



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