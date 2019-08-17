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17 августа 2019 г.
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В мире

Основатель TeleGrass, сбежавший перед депортацией в Израиль, найден в Умани

время публикации: 10:18 | последнее обновление: 12:54 блог версия для печати фото
Основатель TeleGrass, сбежавший перед депортацией в Израиль, найден в Умани

Основатель сети TeleGrass Амос Дов Сильвер, сбежавший от сотрудников правоохранительных органов в аэропорту Киева, в ночь на 17 августа был обнаружен и задержан Службой безопасности Украины.

Как сообщает "Обозреватель" со ссылкой на Facebook журналиста Юрия Бутусова, Сильвера нашли в Умани. Беспрецедентные по масштабам поиски СБУ проводила при участии ряда других правоохранительных и специальных органов.

Источник в СБУ рассказал детали побега наркобарона. Перед прохождением пограничных и таможенных процедур сотрудники ведомства выдали Сильверу паспорт гражданина США, не надели на него наручники после прохождения рамки металлодетектора и не пристегнули экстрадируемого к себе.

В придачу ко всему по непонятной причине служба безопасности аэропорта решила досмотреть ручную кладь сотрудников СБУ, которые должны были доставить наркодельца в Израиль. Во время досмотра спортивных сумок они повернулись спиной к Сильверу, и тот, обойдя рамку в обратном направлении, сбежал от конвоя.

В субботу вечером в Киев вылетит группа израильских полицейских. Им предстоит скоординировать процесс экстрадиции основателя TeleGrass.

Амос Дов Сильвер был арестован на территории Украины 12 марта по требованию израильской полиции. Известно, что сеть TeleGrass, через которую велась торговля наркотиками в Израиле и других странах, была основана им в 2017 году. По данным израильской полиции, с помощью сети TeleGrass были проданы десятки тонн наркотиков, включая марихуану, кокаин, экстази, MDMA. Оборот составлял сотни миллионов шекелей.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
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// NEWSru.co.il // В мире // 15 августа 2019 г.
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Дело TeleGrass: предъявлены обвинения 27 подозреваемым
// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 апреля 2019 г.
Израиль попросил Украину об экстрадиции основателя TeleGrass Амоса Дова Сильвера
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 ноября 2017 г.
Задержаны дилеры, продававшие марихуану подросткам с помощью "Телеграсса"





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