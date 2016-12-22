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В мире

ФБР согласно с ЦРУ в оценке действий России на выборах в США

время публикации: 17 декабря 2016 г., 10:20 | последнее обновление: 17 декабря 2016 г., 10:23 блог версия для печати фото
Директор ФБР Джеймс Коми

ФБР поддержало выводы ЦРУ относительно целей российского вмешательства в выборы президента США. Директор ФБР Джеймс Коми и директор Национальной разведки Джеймс Клеппер согласны, что российские хакеры хотели помочь Дональду Трампу победить.

Об этом сообщил руководитель ЦРУ Джон Бреннан. Как сообщает The Washington Post, Клеппер и Коми полностью согласны с его анализом российского вмешательства.

На официальном уровне ФБР и ЦРУ отказываются комментировать эти сообщения, но неофициально говорят, что российские хакеры преследовали сразу несколько целей, в том числе, привести Дональда Трампа к победе и подорвать доверие американцев к избирательной системе.

Ранее сенатор-демократ Гарри Рид обвинил директора ФБР в умышленном сокрытии информации о попытках России повлиять на американские выборы.

Окружение Трампа отвергло выводы ЦРУ и отметило, что с утверждениями о российском вмешательстве в выборы выступила та же структура, которая считала, что иракский диктатор Саддам Хусейн располагает оружием массового поражения.

Президент США Барак Обама поручил спецслужбам составить подробный доклад по всем случаем кибер-атак во время избирательной кампании в США. Обама потребовал подготовить этот отчет до истечения срока его полномочий.

Обама также пригрозил, что США нанесут России ответный удар, когда сочтут нужным.

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