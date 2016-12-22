Пан Ги Мун признал предвзятость ООН по отношению к Израилю

Завершающий каденцию председатель ООН Пан Ги Мун признал, что за последнее десятилетие возглавляемая им организация предвзято относилась к Израилю.

По словам генсека, произнесенным в ходе заключительного заседания Совета безопасности ООН, было непропорционально много заседаний, отчетов и резолюций, осуждающих Израиль.

"Во многих случаях эти действия, вместо того, чтобы помогать палестинцам, только мешали ООН надлежащим образом выполнять свои функции", – признал Пан Ги Мун.

Отметим, что сам Пан Ги Мун за 10 лет своей каденции на посту генерального секретаря ООН (с 1 января 2007-го по 31 декабря 2016-го) многократно выступал с критикой израильского руководства, говорил об "аморальности израильской оккупации", поддержал провозглашение государства Палестина, но в то же время осуждал террор, критиковал и палестинскую администрацию, и власти ХАМАС в Газе, требовал прекращения ракетных обстрелов из Газы и рекомендовал прекратить попытки прорыва морской блокады Газы. За этот период он десять раз побывал в Израиле и в Палестинской автономии (в ряде случаев, в том числе в секторе Газы) – в марте 2007-го, в январе 2009-го, в марте 2010-го, в феврале 2012-го, в ноябре 2012-го, в августе 2013-го, в июле 2014-го, в октябре 2014-го, в октябре 2015-го и в июне 2016 года. Часто визиты Пан Ги Муна были приурочены к обострениям в зоне палестино-израильского конфликта.

В августе 2013 года, во время очередного визита в Израиль, Пан Ги Мун также высказывался по поводу того, что Израиль страдает от предвзятого отношения в институтах ООН, и иногда подвергается дискриминации. Эти слова тогда прозвучали на встрече с израильскими студентами. Генсек ООН подчеркивал, что сложившаяся ситуация достойна сожаления, так как Израиль, как полноправный член ООН, должен получать точно такое же отношение, как и все остальные страны, состоящие в этой организации. Предвзятое отношение к еврейскому государству он называл следствием палестино-израильского конфликта.

С 1 января 2017 года пост генерального секретаря ООН займет Антониу Гутерриш, бывший глава правительства Португалии. Ряд левых израильских политиков характеризовали Гутерриша как "друга Израиля". На чем основывается такая характеристика, сказать сложно, так как этот политик редко высказывался по поводу еврейского государства и палестино-израильского конфликта. На посту верховного комиссара ООН по делам беженцев Гутерриш зачастую занимал антиизраильскую позицию, когда речь заходила о проблемах палестинских беженцев.