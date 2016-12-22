Арабские СМИ обсуждают загадочное убийство начальника "беспилотной авиации" ХАМАС в Тунисе

Арабские СМИ продолжают публиковать новые данные об убийстве в Тунисе 49-летнего инженера Мухаммада аз-Зауари. Хотя палестинская террористическая организация ХАМАС угрожала отомстить Израилю за его смерть, террористы не сразу признали, что аз-Зауари работал на них.

Выходящая в Ливане газета "Аль-Ахбар", считающаяся связанной с террористической группировкой "Хизбалла", написала, что Мухаммад аз-Зауари, уехавший в Сирию в начале 1990-х годов, не просто был связан с ХАМАС. Инженер занимал пост начальника отдела беспилотных летательных аппаратов в боевом крыле ХАМАС, группировке "Бригады Изаддина аль-Касама", разрабатывая беспилотники и обучая террористов управлять БПЛА, сообщило издание.

"Аль-Ахбар" открывает статью о аз-Зауари, подчеркнув, что "полоса убийств лидеров сопротивления не прекращается". Издание не сомневается, что аз-Зауари был ликвидирован агентами "Мосада". Газета пишет, что почерк убийц напоминает обстоятельства ликвидации Хасана аль-Кияса, занимавшего аналогичный пост в "Хизбалле" - начальника отдела беспилотников. Аль-Кияс был уничтожен в Бейртуе в 2013 году. Напоминает издание и о ликвидации высокопоставленного главаря ХАМАС Махмуда аль-Мабхуха, уничтоженного в ОАЭ в 2010 году.

Согласно опубликованным данным, пять дней назад аз-Зауари вернулся из короткой поездки в Ливан. К нему обратилась некая журналистка с просьбой об интервью по поводу технических новинок, но она выехала из Туниса в Венгрию за день до убийства.

Мухаммад аз-Зауари был убит в своем автомобиле возле дома, где проживал. В его теле оказалось, по разным данным, шесть или восемь пуль, попавших в голову и в сердце. Полиция Туниса установила, что ликвидаторы арендовали четыре автомобиля, причем в одной машине были найдены два пистолета и глушители. "Аль-Ахбар" пишет, что это очень странно, так как агенты "Мосада" никогда не оставляют за собой улик.

Тунисская полиция задержала по этому делу несколько подозреваемых - по разным данным, четыре или пять человек. Тунис пока не делал заявлений о причастности Израиля к убийству Мухаммада аз-Зауари. Следует отметить, что первоначально арабские СМИ сообщали, что аз-Зауари "работал на арабские государства", помогая разрабатывать беспилотные летательные аппараты.

Сайт 48 сообщил, что, по словам тунисского репортера Белькасема аль-Маки, Мухаммад аз-Зауари в последнее время занимался проектом подводной лодки с дистанционным управлением.

Радуан аз-Зауари, брат убитого, сказал, что инженер не получал угроз в свой адрес.

Позднее ХАМАС подтвердил, что аз-Зауари стоял у истоков программы разработки БПЛА.





