В правительстве ФРГ появится новый пост – комиссар по борьбе с антисемитами

Глава МВД Германии Томас де Мезьер заявил в интервью ведущей немецкой газете Bild am Sonntag: он поддерживает идею назначения комиссара по борьбе с антисемитизмом в следующем правительстве страны.

Министр отметил, что на его решение повлияли последние события в Германии, и, в частности, акции протеста, включающие публичное сжигание израильских флагов в ответ на признание Иерусалима столицей Израиля со стороны Трампа, а также рекомендации экспертов и призывы Центрального совета евреев Германии, пишет издание DW.

Де Мезьер также выразил глубокую озабоченность в связи с ростом и усилением антисемитских тенденций в его стране, назвав эту тенденцию позорной. Он напомнил об исторической вине Германии перед евреями, о гибели шести миллионов человек в период Холокоста и заявил, что не позволит возродить антисемитизм.

Министр призвал полицию жестко расправляться с теми, кто сжигает израильские флаги, подчеркнув, что эта акция символизирует отказ признать за еврейским государством право на существование. Напомним, что сжигание флагов и государственных символов расцениваются немецким законодательством как уголовное преступление, однако те же действия в отношении самодельных и неофициальных символов таковыми не являются.

Впрочем, эти акции подпадают под действие закона о запрете на подстрекательство к насилию в отношении евреев. Де Мезьер призвал приравнять эти действия к сжиганию официальных государственных символов. Эту позицию поддерживает его партия Христианско-демократический союз и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Глава МВД отметил, что к концу года количество мигрантов, прибывших в Германию из стран Ближнего Востока и Северной Африки не превысит 200.000 человек – предел, поставленный властями страны.





