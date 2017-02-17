В США арестован мужчина, планировавший бойню в синагоге

Правоохранительные органы США арестовали жителя Северной Каролины Бенджамина Томаса Сэмюэля Макдоуэлла, планировавшего организовать теракт в синагоге в подражание бойне в африканской церкви в Чарльстоне в 2015 году.

29-летний Макдоуэлл, известный властям из-за связей с расистскими организациями, был арестован при попытке купить оружие у агента ФБР.

Точное место, где Макдоуэлл собирался совершить нападение, неизвестно. Однако агентство JTA сообщает, что на его странице в социальной сети Facebook была отмечена синагога "Темпл Эммануэль" в городе Миртл-Бич в Южной Каролине, ссылка на которую сопровождалась подписью "Мне нравится действовать. Что скажете?"

В записях подозреваемого в Facebook часто встречаются антисемитские высказывания, включая обвинение евреев в "подсаживании белых людей на наркотики", отмечает JTA.

Вооруженное нападение в африканской методистской эпископальной церкви Эмануэль в Чарльстоне было совершено 17 июня 2015 года. Были убиты девять человек: прихожане этой церкви, возведенной 150 лет тому назад (три женщины и шестеро мужчин), и 41-летний чернокожий пастор Клемента Пинкни, депутат верхней палаты парламента штата Южная Каролина от Демократической партии. Совершивший нападение на церковь 22-летний Дилар Руф был приговорен к смертной казни. В ходе суда он отказался от психиатрической экспертизы, которая могла бы помочь ему избежать смертельной инъекции. Руф написал заявление, в котором утверждал, что психология – это изобретение евреев, которым он не верит: "Это все еврейские штучки – они изобретают болезни и убеждают людей, что те якобы имеют проблемы, которых в действительности не существует".





