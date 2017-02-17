17 февраля 2017 г.
последняя новость: 08:36
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
08:10 В США арестован мужчина, планировавший бойню в синагоге
07:18 Гражданин Израиля, обвиненный в торговле наркотиками, экстрадирован из Польши в США
04:49 В Москве похищена 42-летняя женщина-предприниматель
03:53 Европарламент одобрил создание общей европейской армии
02:57 Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Венесуэле: 16 погибших, 50 раненых
02:25 Руководство и сотрудники московского банка похитили 19 млн рублей со счетов клиентов
01:42 СБУ возбудила уголовное дело против российского писателя Захара Прилепина
20:34 Постоянный представитель США в ООН: Соединенные Штаты поддерживают принцип "двух государств"
20:13 В Майами эвакуированы сотрудники консульства Израиля
19:33 Японская сеть отелей "порадовала" постояльцев антисемитской статьей
В мире

В США арестован мужчина, планировавший бойню в синагоге

время публикации: 08:10 | последнее обновление: 08:15 блог версия для печати фото
Миртл-Бич. Южная Каролина, США
Миртл-Бич. Южная Каролина, США
В США арестован мужчина, планировавший бойню в синагоге

Правоохранительные органы США арестовали жителя Северной Каролины Бенджамина Томаса Сэмюэля Макдоуэлла, планировавшего организовать теракт в синагоге в подражание бойне в африканской церкви в Чарльстоне в 2015 году.

29-летний Макдоуэлл, известный властям из-за связей с расистскими организациями, был арестован при попытке купить оружие у агента ФБР.

Точное место, где Макдоуэлл собирался совершить нападение, неизвестно. Однако агентство JTA сообщает, что на его странице в социальной сети Facebook была отмечена синагога "Темпл Эммануэль" в городе Миртл-Бич в Южной Каролине, ссылка на которую сопровождалась подписью "Мне нравится действовать. Что скажете?"

В записях подозреваемого в Facebook часто встречаются антисемитские высказывания, включая обвинение евреев в "подсаживании белых людей на наркотики", отмечает JTA.

Вооруженное нападение в африканской методистской эпископальной церкви Эмануэль в Чарльстоне было совершено 17 июня 2015 года. Были убиты девять человек: прихожане этой церкви, возведенной 150 лет тому назад (три женщины и шестеро мужчин), и 41-летний чернокожий пастор Клемента Пинкни, депутат верхней палаты парламента штата Южная Каролина от Демократической партии. Совершивший нападение на церковь 22-летний Дилар Руф был приговорен к смертной казни. В ходе суда он отказался от психиатрической экспертизы, которая могла бы помочь ему избежать смертельной инъекции. Руф написал заявление, в котором утверждал, что психология – это изобретение евреев, которым он не верит: "Это все еврейские штучки – они изобретают болезни и убеждают людей, что те якобы имеют проблемы, которых в действительности не существует".



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 11 января 2017 г.
Убийца из Чарльстона приговорен к смертной казни
// NEWSru.co.il // В мире // 18 декабря 2016 г.
Преступник отказался от помощи психиатров: "Психология – еврейское изобретение"
// NEWSru.co.il // В мире // 19 июля 2015 г.
Столкновения между Ку-клукс-кланом и чернокожими активистами в Южной Каролине: десятки пострадавших
// NEWSru.co.il // В мире // 21 июня 2015 г.
Манифест убийцы из Чарльстона: проблема США – афроамериканцы и евреи
// NEWSru.co.il // В мире // 19 июня 2015 г.
Убийца из Чарльстона намеревался спровоцировать гражданскую войну
// NEWSru.co.il // В мире // 18 июня 2015 г.
ФБР задержало убийцу из Чарльстона, который застрелил девять человек







  Рейтинг@Mail.ru  
Пятница, 17 февраля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017