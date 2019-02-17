Замглавы МИД Украины назвал претензии в "Борисполе" к израильтянам "зеркальными действиями"

В воскресенье, 17 февраля, на сайте eurointegration.com.ua была опубликована статья заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицы, в которой он прокомментировал скандалы в аэропортах "Борисполь" и "Бен-Гурион".

Как отмечала редакция NEWSru.co.il, в последнее время участились случаи, когда в киевском аэропорту израильтянам отказывают в праве въезда на территорию Украины. Комментируя один из случаев такого массового отказа, пресс-секретарь пограничной службы Украины Олег Слободян говорил, что было отказано во въезде тем, кто "не смог аргументированно обозначить цель визита". В справочной пограничной службы Украины при этом говорили о необходимости наличия некого "туристического ваучера", но О.Слободян так и не объяснил нам, что это за документ и в каких случаях он требуется.

Напомним, что в течение последних восьми лет между Украиной и Израилем действует безвизовый режим, позволяющий туристам находиться в стране до 90 дней.

Возникает очевидное предположение, что действия украинских пограничников являются "симметричной мерой" на действия пограничной службы в израильских аэропортах. В беседах с нашей редакцией украинские чиновники этого ранее не подтверждали.

Замглавы МИД Украины Сергей Кислица заявляет, что "проблема приобрела недопустимый масштаб". Он отмечает, что иногда до 50 украинским туристам с одного авиарейса в Израиле отказывают в праве перехода через границу.

"В ответ Украина решилась на зеркальные действия. 15 февраля в аэропорту "Борисполь" 35 гражданам Израиля отказали во въезде на территорию Украины из-за отсутствия достаточных средств или не подтвержденную цель визита. В свою очередь Израиль в знак протеста задержал целый самолет из Украины со 140 украинскими гражданами. И хотя позже этот конфликт был урегулирован, возникшая проблема требует вмешательства на правительственном уровне", – пишет замминистра иностранных дел Украины.

Таким образом, по сути, речь идет о первом признании того факта, что Киев пошел на некие ответные меры.

С.Кислица признает, что украинцы зачастую ищут работу за границей, но вину за это он возлагает на потенциальных работодателей: "Я категорически не приемлю тезис о том, что первичная вина лежит на украинских гражданах. Ведь если бы иностранные юридические и физические лица не брали на работу украинских граждан, то не было бы массовых нарушений трудового и иммиграционного законодательства".

Украинский государственный чиновник подчеркнул недопустимость действий, когда "в каждом украинском туристе на границе видят нарушителя иммиграционных правил". "В случае, если иностранные правительства не будут должным образом относиться к борьбе с нелегальным наймом работодателями на работу украинских граждан, если права украинских туристов и путешествующих будут систематически нарушаться, в частности, на границе, следует пересмотреть условия поездок граждан и в том числе целесообразность сохранения безвизового режима для граждан тех стран, где права наших соотечественников нарушаются", – пишет Кислица.

По данным израильского Управления по вопросам регистрации населения и миграции, в 2018 году в Израиль прибыли примерно 158 тысяч туристов из Украины, 7.730 из них были депортированы на границе, 3.647 остались нелегально, 1.765 попросили политическое убежище, 4.725 были задержаны и депортированы, 1.569 женились или вышли замуж за израильтян. Исходя из этих данных, если считать все решения о депортации оправданными, около 12% украинских граждан вводят в заблуждение пограничников, заявляя туризм как цель своего визита в Израиль. Если предположить, что все решения о депортации неверны, более 7% украинцев вводят пограничников в заблуждение. Сразу депортируют 49 из 1000 (4,9%).

О попытках израильтян нелегально остаться на территории Украины, незаконно устроиться на работу или попросить политического убежища официальный Киев не сообщал.

Недавно редакция NEWSru.co.il провела опрос по теме "Проверки на границе в аэропортах Израиля". Почти 35% респондентов согласны с мнением, что проверки на границе в аэропортах Израиля чрезмерно жесткие, но большинство опрошенных, 58%, с таким мнением не согласны. 21% согласны с мнением, что следует вернуть визовый режим со всеми странами бывшего СССР. Почти 30% считают, что визовый режим надо вернуть, но не со всеми, а с некоторыми странами б.СССР. 40% против возвращения визового режима со странами бывшего Советского Союза.

В настоящее время действуют договоры Израиля о безвизовом режиме с Россией, Украиной, Беларусью и Грузией. С Молдовой такой режим установлен только для обладателей биометрических паспортов. Граждане Латвии, Литвы и Эстонии имеют право безвизового въезда в Израиль как граждане стран Европейского Союза. При этом Израиль продолжает переговоры о введении безвизового режима с другими странами бывшего Советского Союза.





