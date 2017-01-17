Правительство Великобритании и MI6 подозреваются в похищении ливийского политика

Джек Стро, бывший глава МИД Великобритании, а также руководство британской контрразведки MI6 и правительство страны подозреваются в похищении и пытках выдающегося ливийского оппозиционера Абделя Хакима Белхаджа и его супруги, совершенного в 2004 году – в нарушение Великой хартии вольности.

Подозреваемые предстанут перед Высоким судом в составе семи судей, которым предстоит вынести приговор по данному делу, пишет во вторник, 17 января, ведущая британская газета The Guardian.

В рамках принятых нижестоящими судебными инстанциями решений они не смогут воспользоваться "государственным иммунитетом" и избежать суда на основании доктрины об "акциях государства за рубежом".

Белхадж и его супруга были похищены в марте 2004 года в Бангкоке и с помощью ЦРУ переправлены в Ливию, где подверглись допросам и пыткам со стороны режима Каддафи. Спустя две недели в Триполи прибыл с визитом глава правительства Великобритании Тони Блэр и провозгласил, что Ливия является союзником его страны в борьбе с террористической организацией "Аль-Каида".

Еще через три дня таким же образом был похищен и переправлен в Ливию другой диссидент, Сами ас-Саади, которого захватили в Гонконге вместе с женой и четырьмя детьми, младшей из которых едва исполнилось шесть лет. Белхадж и Саади пробыли в заключении более шести лет.

Свидетельства причастности MI6 к этим похищениям были обнаружены в корреспонденции директора этой структуры Марка Аллена, найденной в заброшенном офисе министра иностранных дел и главы разведки Ливии периода правления Каддафи.

В июле прошлого года Королевская прокуратура не нашла достаточно улик для судебного преследования Аллена – несмотра на то, что он сотрудничал с США и Ливией и "добивался политических полномочий для совершения ряда операций". Это решение возмутило Скотланд-Ярд, и адвокаты Белхаджа пообещали добиться пересмотра дела.

В 2012 году ас-Саади и его семья выиграли тяжбу, и правительство Великобритании выплатило им 2,2 млн фунтов стерлингов в рамках сделки с правосудием Белхдж от сделки отказался, потребовав извинений от Соединенного Королевство. Чиновники отказались выполнить это условие.

Справка:

Абдель Хаким Белхадж – командующий созданного во время гражаднской войны Военного Совета Триполи. В 2011 году он возглавил Бригаду Триполи, которая прошла с боями от Бир-аль-Ганема до Триполи; участвовал во взятии правительственного комплекса Каддафи Баб-эль-Азизия. BBC News назвала его самым влиятельным военным в Ливии.

Белхадж в прошлом возглавлял организацию, известную как Ливийская Исламская Боевая Группа (ЛИБГ), которая после трагических событий 11 сентября 2001 года была признана террористической. Известный в исламистских кругах под псевдонимом Абу Абдулла Ассадак, Белхадж пользовался репутацией опытного командующего моджахедов, воюющего на стороне "Аль-Каиды" и Талибана в Афганистане. После свержения власти талибов в Афганистане Белхадж перебрался в Иран, затем переезжал в различные мусульманские страны, пока его не арестовали в феврале 2004 года сотрудники ЦРУ.

В первые же дни своего пребывания в должности командующего Военным Советом Триполи, Белхадж обрушился с критикой в адрес западных спецслужб, в частности MI6 и ЦРУ, которые, согласно документам, обнаруженным в оставленном отступившими силами Каддафи офисе спецслужб Джамахерии, сотрудничали с ливийским правительством в середине 2000-х годов. В мае 2012 года Белхадж ушел в отставку с поста главы Военного совета Триполи и принял участие в выборах во Всеобщий национальный конгресс в качестве депутата исламистской партии "Хизб- аль- Ватан".