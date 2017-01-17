СМИ: Великобритания не позволила Совету ЕС принять парижскую резолюцию

Великобритания воспрепятствовала Совету ЕС по иностранным делам принять резолюцию завершившегося накануне парижского саммита, послав на заседание этой структуры дипломата низкого ранга – вместо полагающегося по протоколу главы МИД.

Об этом пишет во вторник, 17 января, сайт израильской газеты "Гаарец" со ссылкой на израильских и европейских дипломатов.

Издание приводит высказывание одного из источников, который утверждал, что британцы "немедленно реализуют все, сказанное Трампом".

Напомним, что в интервью, опубликованном в минувшее воскресенье газетой Times of London, избранный президент США Дональд Трамп призвал Лондон наложить вето на любую антиизраильскую резолюцию, которая может быть предложена Совбезу ООН по результатам ближневосточной конференции в Париже.

Ранее на этой неделе Великобритания, присутствовавшая на конференции в Париже в статусе наблюдателя, не стала подписывать итоговый документ, который поддержали 70 других участников саммита.

В заявлении министерства иностранных дел Великобритании говорится, что конференция, объявившая своей целью налаживание мирного диалога между сторонами конфликта, состоялась вопреки воле Израиля и в отсутствии представителей обеих сторон. "Вместо того, чтобы способствовать миру, конференция может усложнить ситуацию", – говорилось в заявлении британского МИД.

Британцы напомнили участникам саммита о том, что он проходит за несколько дней до смены администрации в Белом доме – несмотря на то, что США являются гарантом соблюдения любых соглашений. Именно поэтому Лондон отказался от участия в конференции и выступал в качестве наблюдателя.