Скончался Юджин Сернан, последний землянин, побывавший на Луне

В США на 83-м году жизни скончался астронавт Юджин Сернан, участник космической экспедиции Apollo 17. О смерти человека, последним побывавшем на Луне, сообщило американское космическое агентство NASA.

На борту модуля, прилунившегося 1 декабря 1972 года, находились два астронавта – Сернан и Хариссон Шмитт. Астронавты провели на Луне трое суток, и Шмитт вернулся в модуль раньше Сернана. Третий участник экспедиции, Рональд Эванс, остался на орбите.

Юджин совершил три космических полета и стал вторым американцем, вышедшим в открытый космос. Лунная экспедиция 1972 года стала для него последней, а в 1976 году капитан Сернан вышел в отставку, уволился из NASA и стал комментатором, сопровождающим запуск космических кораблей.

В ходе полета были установлены несколько рекордов, в том числе – по взятию лунного грунта (115 килограммов) и самому продолжительному пребыванию на лунной орбите (147 часов 48 минут).