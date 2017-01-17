"Дембель" из Новгорода нанес своей подруге двадцать ножевых ранений

Следователи Новгородской области расследуют обстоятельства зверского убийства 17-летней Елизаветы Кантышевой, совершенного, по данным предварительного следствия, ее возлюбленным, недавно демобилизовавшийся из армии.

Об этом сообщается во вторник, 17 января, на официальном сайте областного управления СК РФ.

20-летний подозреваемый задержан и дает признательные показания. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

15 января труп девушки с признаками насильственной смерти был найден на берегу Волхова – в микрорайоне Луговой. В отношении подозреваемого, которого задержали сразу после совершения преступления, было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство").

Установлено, что молодой человек, который в октябре 2016 года вернулся из армии, встречался с погибшей до призыва на военную службу. По версии следователей, 13 января злоумышленник пригласил потерпевшую на прогулку, и "между молодыми людьми произошла ссора на почве ревности, в ходе которой подозреваемый нанес девушке более 20 ножевых ранений.

Злоумышленник заявил на допросе, что заранее спланировал убйство и действовал с намеренной жестокостью, сообщает новгородская интернет-газета "Ваши новости".