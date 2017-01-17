Суд в Страсбурге признал незаконным запрет на усыновление российских детей

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал неправомерным запрет на процедуру усыновления детей в американские семьи в рамках так называемого "закона Димы Яковлева", принятого в России.

Текст этого вердикта опубликован во вторник, 17 января, на официальном сайте ЕСПЧ.

Иски по данному делу были поданы от имени 45 граждан США и 27 детей – граждан РФ, которым было отказано в усыновлении на этапе оформления данной процедуры, напоминает сайт телеканала "Дождь".

Согласно решению суда, "закон Димы Яковлева/world/02jan2014/dima456.html" нарушает статьи 3, 8 и 14 Конвенции о защите прав человек и основных свобод. Суд также постановил выплатить по 22 жалобам компенсацию в размере трех тысяч долларов и обязал Россию покрыть издержки заявителей в размере 600 долларов.