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В мире

Суд в Страсбурге признал незаконным запрет на усыновление российских детей

время публикации: 11:44 | последнее обновление: 11:49 блог версия для печати фото
Суд в Страсбурге признал незаконным запрет на усыновление российских детей

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал неправомерным запрет на процедуру усыновления детей в американские семьи в рамках так называемого "закона Димы Яковлева", принятого в России.

Текст этого вердикта опубликован во вторник, 17 января, на официальном сайте ЕСПЧ.

Иски по данному делу были поданы от имени 45 граждан США и 27 детей – граждан РФ, которым было отказано в усыновлении на этапе оформления данной процедуры, напоминает сайт телеканала "Дождь".

Согласно решению суда, "закон Димы Яковлева/world/02jan2014/dima456.html" нарушает статьи 3, 8 и 14 Конвенции о защите прав человек и основных свобод. Суд также постановил выплатить по 22 жалобам компенсацию в размере трех тысяч долларов и обязал Россию покрыть издержки заявителей в размере 600 долларов.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 26 декабря 2016 г.
Детский омбудсмен назвала условие пересмотра "закона Димы Яковлева"
// NEWSru.co.il // Пресса // 18 мая 2016 г.
The Daily Beast: власти РФ пытаются обменять "закон Магнитского" на "закон Димы Яковлева"







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