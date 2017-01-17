Украина подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге по обвинению в нарушении двух конвенций. Об этом вечером в понедельник, 16 января, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Украины.

Как утверждается в иске, Россия нарушает Конвенцию о противодействии финансирования терроризма "путем предоставления оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированиям, совершившим ряд актов терроризма на территории Украины", передает ТАСС.

Кроме того, Киев обвиняет Москву в нарушении Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, путем участия "в кампании дискриминации нерусских общин, проживающих на оккупированной территории Крымского полуострова, в частности, сообществ этнических украинцев и крымских татар".

"Украина также обратилась в Международный суд ООН с просьбой ввести временные меры, направленные на предотвращение продолжения нарушений прав человека со стороны Российской Федерации в течение рассмотрения дела судом по существу", – отмечается в сообщении МИД Украины.

"Мы пытались урегулировать существующие споры путем переговоров в течение более двух лет, но Россия не желает прекратить свои нарушения международного права. Поэтому мы подали иск в Международный суд ООН с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за эти нарушения и восстановления прав украинского народа, гарантированных этими международными договорами, участником которых является Российская Федерация", – цитирует агентство УНИАН министра иностранных дел Украины Павла Климкина.