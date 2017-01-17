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В мире

В Киргизии объявлен траур по жертвам авиакатастрофы под Бишкеком

время публикации: 04:37 | последнее обновление: 04:43 блог версия для печати фото
На месте происшествия. 16 января 2017 года

Указом президента Киргизии Алмазбека Атамабева во вторник, 17 января, в республике объявлен день траура по погибшим в результате крушения грузового самолета Boeing 747-400, рухнувшего накануне утром на дачный поселок под Бишкеком.

Как сообщили агентству "Интерфакс" в президентской пресс-службе, в соответствии с указом, 17 января на всей территории республики, а также на зданиях дипломатических и консульских представительств за рубежом будут приспущены государственные флаги, учреждения культуры и телерадиокомпании отменят все развлекательные мероприятия и передачи.

Грузовой самолет Boeing 747-400 компании Avia Cargo Turkish разбился при заходе на посадку в аэропорту Бишкека в 1,5-2 км от взлетно-посадочной полосы. В дачном поселке, на который он упал, были полностью или частично разрушены 23 дома. Жертвами авиакатастрофы стали 37 человек.

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